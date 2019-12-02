Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -12°C
187

Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России

Общий товарооборот 20 прошедших в этом году социальных ярмарок в Барнауле составил 151,1 млн. рублей, он вырос на 2,5% и достиг рекордного результата.

Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.
Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.
Фото предоставлено организатором.

Такие данные сообщили в мэрии Барнаула, где подвели итоги проведения социальных продовольственных ярмарок за 2019 год.

Одним из главных достижений стало то, что цены на ярмарках были на 17−52% ниже, чем на рынках или в магазинах города. Во многом благодаря этому результату администрация Барнаула стала победителем в номинации «Лучшая ярмарка» всероссийского конкурса «Торговля России-2019» за организацию и проведение специализированных продовольственных ярмарок выходного дня «Продукция Барнаула — горожанам».

Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин.

В социальных ярмарках приняли участие фермерские хозяйства и оптово-розничные предприятия из различных районов Алтайского края и Барнаула. Благодаря договоренности с руководителями этих компаний о ценах на продаваемые товары, удается сдерживать их рост в целом на городском потребительском рынке.

«В этом году на социальных ярмарках появилось несколько новшеств, — отметили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. — Так, были установлены контрольные весы, регулярно проводились дегустации для посетителей, заведена „Книга отзывов и предложений“, в отдельных случаях предоставляются бесплатные услуги пассажирского и грузового такси, помощь пожилым людям оказывали волонтеры».

Власти также подчеркнули, что за продуктами, которые продаются на городских ярмарках, осуществляется постоянный ветеринарный контроль. Жалоб на качество не поступало.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость