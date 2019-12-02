Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.

Общий товарооборот 20 прошедших в этом году социальных ярмарок в Барнауле составил 151,1 млн. рублей, он вырос на 2,5% и достиг рекордного результата.

Такие данные сообщили в мэрии Барнаула, где подвели итоги проведения социальных продовольственных ярмарок за 2019 год.

Одним из главных достижений стало то, что цены на ярмарках были на 17−52% ниже, чем на рынках или в магазинах города. Во многом благодаря этому результату администрация Барнаула стала победителем в номинации «Лучшая ярмарка» всероссийского конкурса «Торговля России-2019» за организацию и проведение специализированных продовольственных ярмарок выходного дня «Продукция Барнаула — горожанам».

Инфографика. Михаил Хозяйкин.

В социальных ярмарках приняли участие фермерские хозяйства и оптово-розничные предприятия из различных районов Алтайского края и Барнаула. Благодаря договоренности с руководителями этих компаний о ценах на продаваемые товары, удается сдерживать их рост в целом на городском потребительском рынке.

«В этом году на социальных ярмарках появилось несколько новшеств, — отметили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. — Так, были установлены контрольные весы, регулярно проводились дегустации для посетителей, заведена „Книга отзывов и предложений“, в отдельных случаях предоставляются бесплатные услуги пассажирского и грузового такси, помощь пожилым людям оказывали волонтеры».

Власти также подчеркнули, что за продуктами, которые продаются на городских ярмарках, осуществляется постоянный ветеринарный контроль. Жалоб на качество не поступало.