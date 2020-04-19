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Барнаульский аэропорт объявил об отмене апрельских и майских рейсов

Аэропорт в Барнауле сообщил об отмене полетов почти на 20 дат. Изменения в расписании произошли по решению авиакомпаний.

Аэропорт, турист.
Аэропорт, турист.
CC0

Свои рейсы отменили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, «СиЛА», «КрасАвиа»,"ЮТэйр".

На какие даты отменились рейсы

  • по 29 апреля включительно, кроме 23 и 28 апреля — «Аэрофлот» по маршруту Москва-Барнаул
  • 18, 19, 21, 23 апреля — S7 по маршруту Барнаул-Москва
  • 18, 20, 21, 23, 25 апреля — «Уральские авиалинии» по маршруту Барнаул-Москва
  • 28 апреля и до 24 мая — «Уральские авиалинии» по маршруту Барнаул-Санкт-Петербург и Барнаул-Симферополь
  • по 29 апреля включительно — «СиЛА» по маршруту Барнаул-Томск
  • по 28 апреля включительно — «КрасАвиа» по маршруту Барнаул-Красноярск
  • 25 апреля — «ЮТэйр» по маршруту Барнаул-Сургут

Подробную информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта.

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