Барнаульский аэропорт объявил об отмене апрельских и майских рейсов

Свои рейсы отменили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, «СиЛА», «КрасАвиа»,"ЮТэйр".
На какие даты отменились рейсы
- по 29 апреля включительно, кроме 23 и 28 апреля — «Аэрофлот» по маршруту Москва-Барнаул
- 18, 19, 21, 23 апреля — S7 по маршруту Барнаул-Москва
- 18, 20, 21, 23, 25 апреля — «Уральские авиалинии» по маршруту Барнаул-Москва
- 28 апреля и до 24 мая — «Уральские авиалинии» по маршруту Барнаул-Санкт-Петербург и Барнаул-Симферополь
- по 29 апреля включительно — «СиЛА» по маршруту Барнаул-Томск
- по 28 апреля включительно — «КрасАвиа» по маршруту Барнаул-Красноярск
- 25 апреля — «ЮТэйр» по маршруту Барнаул-Сургут
Подробную информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта.