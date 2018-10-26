Барнаульский аэропорт переходит на зимнее расписание

В зимнем сезоне 2018−2019 рейсы в Москву будут осуществлять 4 авиакомпании: «Аэрофлот» (а/п Шереметьево), «S7» (а/п Домодедово), «Уральские авиалинии» (а/п Домодедово) и авиакомпания Nordwind (а/п Шереметьево).
Кроме традиционных утренних рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «S7» и «Уральские авиалинии» «Аэрофлот» продолжит выполнять ежедневный вечерний рейс. Также авиакомпания Nordwind с 29 октября начинает регулярную программу с самым ранним вылетом из Барнаула с частотой 3 рейса в неделю на новых ВС Embraer-190.
Авиакомпания «ИрАэро» продолжит выполнение прямых рейсов из Барнаула в Санкт-Петербург и Иркутск по понедельникам и четвергам.
А «ЮВТ АЭРО» до конца декабря 2018 года продлевает полеты в Казань по воскресеньям.
Авиакомпания «СиЛА» продолжит совершать полеты в Томск 3 рейса в неделю по понедельникам, средам и субботам.
Вылеты на международных туристических направлениях будут представлять 3 авиакомпании: «АЗУР эйр», «РОЯЛ ФЛАЙТ», «АЛРОСА». Подробнее здесь.
Также о расписании рейсов можно узнать по телефону 543−009.