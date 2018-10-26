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Барнаульский аэропорт переходит на зимнее расписание

С 28 октября Международный аэропорт Барнаул им. Г.С.Титова переходит на зимнее расписание 2017−2018 г., сообщает пресс-служба авиапредприятия «Алтай».

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Александр Комков.

В зимнем сезоне 2018−2019 рейсы в Москву будут осуществлять 4 авиакомпании: «Аэрофлот» (а/п Шереметьево), «S7» (а/п Домодедово), «Уральские авиалинии» (а/п Домодедово) и авиакомпания Nordwind (а/п Шереметьево).

Кроме традиционных утренних рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «S7» и «Уральские авиалинии» «Аэрофлот» продолжит выполнять ежедневный вечерний рейс. Также авиакомпания Nordwind с 29 октября начинает регулярную программу с самым ранним вылетом из Барнаула с частотой 3 рейса в неделю на новых ВС Embraer-190.

Авиакомпания «ИрАэро» продолжит выполнение прямых рейсов из Барнаула в Санкт-Петербург и Иркутск по понедельникам и четвергам.

А «ЮВТ АЭРО» до конца декабря 2018 года продлевает полеты в Казань по воскресеньям.

Авиакомпания «СиЛА» продолжит совершать полеты в Томск 3 рейса в неделю по понедельникам, средам и субботам.

Вылеты на международных туристических направлениях будут представлять 3 авиакомпании: «АЗУР эйр», «РОЯЛ ФЛАЙТ», «АЛРОСА». Подробнее здесь.

Также о расписании рейсов можно узнать по телефону 543−009.

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