Барнаульский автовокзал возобновил популярный рейс

С 4 июня возобновляется Барнаульский автовокзал возобновил автобусный рейс по маршруту «Барнаул-Томск» с заездом Толмачево, следует из информации, опубликованной на сайте организации.

Рейсы выполняются с заходом в аэропорт Толмачево и железнодорожный вокзал Новосибирск главный. Время отправления из Барнаула 21:20 ежедневно, отправление из Томска 22:00.

Автобусное сообщение медленно, но верно восстанавливается. 18 мая автовокзал рассказал о возобновлении автобусного рейса до Артыбаша.

А 22 мая открылось автобусное сообщение со Змеиногорском. Как рассказали на автовокзале, в связи со снятием карантина в Змеиногорском районе возобновляется движение рейсов по маршруту Барнаул-Староалейское.