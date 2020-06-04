Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июня 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

Барнаульский автовокзал возобновил популярный рейс

С 4 июня возобновляется Барнаульский автовокзал возобновил автобусный рейс по маршруту «Барнаул-Томск» с заездом Толмачево, следует из информации, опубликованной на сайте организации.

Междугородный автобус у барнаульского автовокзала
Междугородный автобус у барнаульского автовокзала
fotobus.ru

Рейсы выполняются с заходом в аэропорт Толмачево и железнодорожный вокзал Новосибирск главный. Время отправления из Барнаула 21:20 ежедневно, отправление из Томска 22:00.

Автобусное сообщение медленно, но верно восстанавливается. 18 мая автовокзал рассказал о возобновлении автобусного рейса до Артыбаша.

А 22 мая открылось автобусное сообщение со Змеиногорском. Как рассказали на автовокзале, в связи со снятием карантина в Змеиногорском районе возобновляется движение рейсов по маршруту Барнаул-Староалейское.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость