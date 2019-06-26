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Барнаульский гимназист стал победителем Всероссийской энергетической олимпиады

Десятиклассник барнаульской гимназии 42 вошел в число победителей Второй Всероссийской олимпиады компании «Россети». Награды он получил из рук министра энергетики России Александра Новака и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.

Дмитрий Еремеев получил награды из рук министра энергетики России Александра Новака и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.
Дмитрий Еремеев получил награды из рук министра энергетики России Александра Новака и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.
Фото: филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

В начале марта во всех столицах российских регионов состоялся первый, отборочный, этап олимпиады, в котором приняли участие свыше пяти тысяч старшеклассников — любителей точных наук. Участники решали тестовые задания по физике, математике и информатике. Второй, заочный, этап стал проверкой творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Дмитрий Еремеев успешно прошел оба этапа и стал единственным представителем Россети Сибирь в Москве. В торжественной церемонии он принял участие во второй раз — на Первой Всероссийской энергетической олимпиаде в прошлом году барнаульский гимназист стал победителем среди девятиклассников всех территорий присутствия компании «Россети Сибири». В этом году по итогам второго этапа Дмитрий набрал наибольшее число баллов среди всех участников.

Задания были действительно сложными. Я хоть и увлекаюсь этой темой, но сам был удивлен, что с таким непростым этапом удалось справиться. Визит мне очень понравился. Для нас организовали не только экскурсию по основным туристическим местам Москвы, но и показали энергетические объекты, например, подстанции. Со своим будущим я пока не определился, но серьезно рассматриваю перспективу связать взрослую жизнь с энергетикой, — рассказал Дмитрий Еремеев.

По словам главы Минэнерго России Александр Новака, одна из целей конкурса и состоит в привлечении в отрасль талантливой и активной молодежи: «Экономика Российской Федерации, энергетика и непосредственно компания „Россети“ находятся в стадии цифровой трансформации, осуществляется переход к широкому использованию цифровых технологий буквально во всех бизнес-процессах. Успех данного перехода, в первую очередь, зависит от привлечения высококвалифицированного персонала, способного разрабатывать и реализовывать инновационные решения», — отметил в приветственном слове министр энергетики.

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