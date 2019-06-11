Барнаульский молочный комбинат ищет семью!

До 21 июня 2019 года опубликуйте фотографию в официальной группе «Молочная сказка» в социальной сети «ВКонтакте». Обязательное условие конкурса — на фотографиях должны быть изображены члены вашей семьи и любая продукция под торговой маркой «Молочная сказка».

10 пользователей, набравших максимальное количество лайков — станут лицом новой рекламной кампании Барнаульского молочного комбината!

Основные этапы конкурса:

10−20 июня 2019 года — публикация фотографий в официальном сообществе «Молочная сказка» в сети «ВКонтакте» в специальном альбоме «Молоко ищет семью» с обязательным указанием Ф.И.О. авторов работ.

— публикация фотографий в официальном сообществе «Молочная сказка» в сети «ВКонтакте» в специальном альбоме «Молоко ищет семью» с обязательным указанием Ф.И.О. авторов работ. 20−25 июня 2019 года — онлайн голосование — с помощью лайков. Авторы фотографий , набравших максимальное количество лайков , становятся победителями фотоконкурса.

— онлайн голосование — с помощью лайков. Авторы фотографий набравших максимальное количество лайков становятся победителями фотоконкурса. 26 июня 2019 года — подведение итогов организационным комитетом фотоконкурса. Объявление результатов на сайте конкурса www.moloko-barnaul.ru

— подведение итогов организационным комитетом фотоконкурса. Объявление результатов на сайте конкурса www.moloko-barnaul.ru 6 июля 2019 года — торжественное награждение победителей фотоконкурса во Всероссийский День семьи , любви и верности.

Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения смотрите на сайте www.moloko-barnaul.ru.