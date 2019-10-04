«Барнаульский пивзавод» представил на продовольственном форуме новые «энергетики» из высококачественного сырья

20 сентября «Барнаульский пивоваренный завод» запустил в продажу линейку своих энергетических напитков BUZZ. Результаты оказались выше всяких ожиданий — реализация на старте значительно превысила плановые показатели. 3 октября с новым продуктом смогли познакомиться посетители форума «АлтаПродМаркет». БПЗ стал одним из главных его участников.

В «АлтайПродМаркете» «Барнаульский пивоваренный завод» участвует уже в третий раз, каждый год удивляя чем-то новым.

В этом году предприятие сделало акцент на двух продуктах — лимонадах Good Stripes, которые с нынешнего года выпускаются и в алюминиевой банке, а также на энергетических напитках BUZZ, к которым сейчас повышенное внимание у потребителей.

Только один дизайн банки чего стоит — яркий, привлекательный, модный. Как рассказал Алексей Рыбников, генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода», разработка нового продукта велась в тесном взаимодействии с целевой аудиторией. Молодежь Барнаула оценивала вкусы, выдвигала свои идеи по оформлению.

В итоге получился действительно достойный продукт. Первую партию «энергетика» «Барнаульский пивоваренных завод» выпустил 16 сентября, 20 сентября начались его продажи.

За первые недели реализация продукта превысила плановые показатели на 200%. Это главное доказательство того, что BUZZ пришелся по вкусу покупателям.

В линейке энергетических напитков БПЗ четыре вкуса — Original, Ice Coffеe, Tropic и Berry. Производятся напитки из высококачественного сырья. Слово «химия», которое часто приходится слышать в отношении других «энергетиков», здесь не уместно.

БПЗ представил линейку энергетических напитков BUZZ на форуме АлтаПродМаркет". Анна Зайкова

Руководство предприятия отмечает: на «АлтайПродМаркете» новым напитком заинтересовались представители ритэйла, что не случайно, что цена у него заметно ниже раскрученных аналогов. Снизить ее заводу удалось за счет меньшего бюджета на прямую агрессивную рекламу.

«Энергетики» BUZZ привлекли внимание и иностранных участников форума. Столько значимое сейчас экспортное направление «Барнаульский пивоваренный завод» тоже намерен развивать.

БПЗ представил линейку энергетических напитков BUZZ на форуме АлтаПродМаркет". Анна Зайкова

Справка

В нынешнем году в форуме «АлтайПродМаркет» приняли участие более 200 сотрудников 60 компаний. В закупочных сессиях были представители 18 торговых сетей Алтайского края и соседних регионов. Экспозиция новинок пищевой промышленности была представлена более 100 наименованиями — это напитки, сыры, молочная продукция, крупы и различные варианты полезного перекуса.