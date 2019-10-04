Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября 13°C
1124

«Барнаульский пивзавод» представил на продовольственном форуме новые «энергетики» из высококачественного сырья

20 сентября «Барнаульский пивоваренный завод» запустил в продажу линейку своих энергетических напитков BUZZ. Результаты оказались выше всяких ожиданий — реализация на старте значительно превысила плановые показатели. 3 октября с новым продуктом смогли познакомиться посетители форума «АлтаПродМаркет». БПЗ стал одним из главных его участников.

БПЗ представил линейку энергетических напитков BUZZ на форуме АлтаПродМаркет».
БПЗ представил линейку энергетических напитков BUZZ на форуме АлтаПродМаркет».
Анна Зайкова

В «АлтайПродМаркете» «Барнаульский пивоваренный завод» участвует уже в третий раз, каждый год удивляя чем-то новым.

В этом году предприятие сделало акцент на двух продуктах — лимонадах Good Stripes, которые с нынешнего года выпускаются и в алюминиевой банке, а также на энергетических напитках BUZZ, к которым сейчас повышенное внимание у потребителей.

Только один дизайн банки чего стоит — яркий, привлекательный, модный. Как рассказал Алексей Рыбников, генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода», разработка нового продукта велась в тесном взаимодействии с целевой аудиторией. Молодежь Барнаула оценивала вкусы, выдвигала свои идеи по оформлению.

В итоге получился действительно достойный продукт. Первую партию «энергетика» «Барнаульский пивоваренных завод» выпустил 16 сентября, 20 сентября начались его продажи.

За первые недели реализация продукта превысила плановые показатели на 200%. Это главное доказательство того, что BUZZ пришелся по вкусу покупателям.

В линейке энергетических напитков БПЗ четыре вкуса — Original, Ice Coffеe, Tropic и Berry. Производятся напитки из высококачественного сырья. Слово «химия», которое часто приходится слышать в отношении других «энергетиков», здесь не уместно.

БПЗ представил линейку энергетических напитков BUZZ на форуме АлтаПродМаркет».
БПЗ представил линейку энергетических напитков BUZZ на форуме АлтаПродМаркет".
Анна Зайкова

Руководство предприятия отмечает: на «АлтайПродМаркете» новым напитком заинтересовались представители ритэйла, что не случайно, что цена у него заметно ниже раскрученных аналогов. Снизить ее заводу удалось за счет меньшего бюджета на прямую агрессивную рекламу.

«Энергетики» BUZZ привлекли внимание и иностранных участников форума. Столько значимое сейчас экспортное направление «Барнаульский пивоваренный завод» тоже намерен развивать.

БПЗ представил линейку энергетических напитков BUZZ на форуме АлтаПродМаркет».
БПЗ представил линейку энергетических напитков BUZZ на форуме АлтаПродМаркет".
Анна Зайкова

Справка

В нынешнем году в форуме «АлтайПродМаркет» приняли участие более 200 сотрудников 60 компаний. В закупочных сессиях были представители 18 торговых сетей Алтайского края и соседних регионов. Экспозиция новинок пищевой промышленности была представлена более 100 наименованиями — это напитки, сыры, молочная продукция, крупы и различные варианты полезного перекуса.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость