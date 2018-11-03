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Барнаульский торговый центр превратили в большой дискаунтер

Торговый центр «Алтай» переориентировал своих арендаторов на новый формат. Теперь большая часть магазинов молла будут дискаунтерами, рассказал altpress.ru его гендиректор Петр Жаров.

Гипермаркет "Алтай".
Гипермаркет "Алтай".
Из архива редакции.

Собирать под своей крышей дискаунтеры «Алтай» начал несколько лет назад. В первую очередь он накопил пул магазинов федеральных сетей. Этой осенью молл договорился с порядка 40 региональными и барнаульскими продавцами, чтобы они также стали работать в формате дискаунтеров.

Сейчас торговый центр готовит новые вывески для магазинов и намерен следить за тем, чтобы в них действительно были представлены товары дешевле, чем в других магазинах сетей. Также «Алтай» продолжает накапливать федеральных арендаторов. В ближайшее время здесь заработает Family Outlet.

Меняя формат, ТЦ «Алтай» старается отстроитmся от других центров краевой столицы. В том числе новых моллов «Пионер», Галактика" и «Арена», построенных относительно недавно и предлагающих покупателям другую архитектуру и интерьер торговых залов.

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