Барнаульский торговый центр превратили в большой дискаунтер

Собирать под своей крышей дискаунтеры «Алтай» начал несколько лет назад. В первую очередь он накопил пул магазинов федеральных сетей. Этой осенью молл договорился с порядка 40 региональными и барнаульскими продавцами, чтобы они также стали работать в формате дискаунтеров.
Сейчас торговый центр готовит новые вывески для магазинов и намерен следить за тем, чтобы в них действительно были представлены товары дешевле, чем в других магазинах сетей. Также «Алтай» продолжает накапливать федеральных арендаторов. В ближайшее время здесь заработает Family Outlet.
Меняя формат, ТЦ «Алтай» старается отстроитmся от других центров краевой столицы. В том числе новых моллов «Пионер», Галактика" и «Арена», построенных относительно недавно и предлагающих покупателям другую архитектуру и интерьер торговых залов.