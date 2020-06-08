Барнаульский водоканал фиксирует рост дебиторки

Задолженность потребителей услуг барнаульского водоканала выросла за май примерно на 1,5% и достигла 538 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной компании.

В денежной выражении водоканал недобрал за май около 8,5 млн рублей. Общая сумма долга барнаульцев перед коммунальнщиками не позволят им компании выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, подчеркнули в пресс-службу.

Кроме того, в компании полагают, что некоторые барнаульцы не совсем правильно трактуют правительственный документ о льготах в период пандемии коронавируса.

Татьяна Колганова,

коммерческий директор «Барнаульского водоканала»:

Возможно, некоторые наши абоненты не совсем правильно трактуют постановление правительства об отмене до конца этого года пени и штрафов за неоплаченные услуги. Хочу пояснить, что саму обязанность граждан оплаты коммунальных услуг никто не отменял. Кроме того, это не распространяется на уже имеющиеся пени. Всех ответственных абонентов, которые платят вовремя, мы благодарим за помощь предприятию.

Однако, следует отметить, что майский рост дебиторский задолженности не выглядит катастрофическим. Гораздо внушительнее накопленная ранее барнаульцами сумма долга по услугам водоснабжения.