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Барнаульский водоканал обратился к горожанам с просьбой не вмешиваться в его работу

Компания «Росводоканал-Барнаул» 13 марта распространила пресс-релиз, где просит жителей города не вмешиваться в работу предприятия в весенний период. Речь идет о случаях, когда барнаульцы самостоятельно проникают в системы канализования или попросту крадут люки.

Открытый люк на ул. Семенова.
Открытый люк на ул. Семенова.
vk.com/barneos22

В компании отметили, что такие действия ведут к разрушению коллекторов и создают опасность для жизни барнаульцев и животных.

Дмитрий Бычков,
директор по производству «Росводоканал-Барнаул»:

Зачастую горожане самостоятельно открывают крышки канализационных люков для пропуска талых вод, полагая, что таким образом помогают городу справиться с лужами воды на проезжей части или во дворах. Но это услуга «медвежья» — сброс паводковых вод засоряет сети, приводит к подтоплению подвалов жилых строений, нарушениям гидравлического режима и созданию аварийных ситуаций. А в отрытые люки, которые не видны под потоками воды, могут попасть люди и животные.

Вместо оказания «медвежьей услуги» коммунальщики просят сообщать об открытых колодцев по телефону 28−29−10, а до приезда специалистов оградить это место палками или красной лентой.

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