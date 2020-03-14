Барнаульский водоканал обратился к горожанам с просьбой не вмешиваться в его работу

В компании отметили, что такие действия ведут к разрушению коллекторов и создают опасность для жизни барнаульцев и животных.
Дмитрий Бычков,
директор по производству «Росводоканал-Барнаул»:
Зачастую горожане самостоятельно открывают крышки канализационных люков для пропуска талых вод, полагая, что таким образом помогают городу справиться с лужами воды на проезжей части или во дворах. Но это услуга «медвежья» — сброс паводковых вод засоряет сети, приводит к подтоплению подвалов жилых строений, нарушениям гидравлического режима и созданию аварийных ситуаций. А в отрытые люки, которые не видны под потоками воды, могут попасть люди и животные.
Вместо оказания «медвежьей услуги» коммунальщики просят сообщать об открытых колодцев по телефону 28−29−10, а до приезда специалистов оградить это место палками или красной лентой.