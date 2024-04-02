Барнаульский водоканал рассказал о работе в паводок, тысяче исследований и безопасности воды

Весна для сотрудников барнаульского водоканала — время особенно напряженной работы. Ведь в это время начинается половодье. Как водоканалу удается обезопасить воду — в нашем материале.

В усиленном режиме

Качество воды в реке весной заметно меняется, это видно даже внешне, объясняет генеральный директор предприятия Андрей Полюго. Зимой она почти не отличается от питьевой, но в конце марта становится мутной и приобретает неприятный запах. Происходит это из-за начинающегося паводка, который длится с конца марта примерно до 10 апреля. Вместе с растаявшим снегом и льдом в воду попадают различные вещества: земля, гумус, глина и даже мусор.

Андрей Полюго. Фото: Дмитрий Лямзин.

Чтобы обеспечить своих потребителей безопасной и чистой водой, в конце марта барнаульский водоканал переходит на усиленный режим работы, — рассказывает Андрей Полюго.

Сотрудники предприятия проводят более 1,2 тыс. исследований воды в сутки. Ее проверяют на мутность, привкус, запах и микробиологический состав. Пробы берут с 500 точек города. Кроме лаборатории предприятия контроль осуществляет и Роспотребнадзор.

Борец за чистоту воды

Водоканал использует современные способы обеззараживания воды. Лучше всего с этим справляется хлор, ведь он имеет пролонгированное действие. С 2019 года предприятие методом мембранного электролиза самостоятельно производит хлорную воду из поваренной соли.

Все реагенты, которые используются при очистке ресурса, абсолютно безопасны для человека и не превышают допустимую норму. Если запах хлора вам неприятен, то оставьте емкость с набранной водой открытой на 10-20 минут, и запах полностью улетучится, — отмечает Андрей Полюго.

В конце марта жители города могут заметить изменение запаха и цвета водопроводной воды. Сотрудники предприятия объясняют, что это нормальные перемены и ресурс соответствует всем нормам СанПиН. Благодаря усилиям барнаульского водоканала, вода из-под крана остается чистой даже во время паводка.

Временные трудности закончатся после того, как река Обь вскроется ото льда и вода в ней прогреется до 5 градусов. После этого все технологические процессы на очистных сооружениях вернутся в привычный режим.

В конце марта из-за паводка барнаульский водоканал переходит на усиленный режим работы. Фото: Дмитрий Лямзин.

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