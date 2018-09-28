«Барнаульский водоканал» разобрался с вонью на одной из главных улиц Барнаула

«Росводоканал Барнаул» подключил три барнаульские многоэтажки на Павловском тракте, 209, 213 и 215 к своей канализационной насосной станции (КНС). До этого жители домов краевой столицы задыхались от невероятной вони, возникшей из-за того, что частный собственник местной КНС ее фактически бросил. Стоки текли не в общегородскую канализацию, а в овраг, после чего попадали в Пивоварку.

Ну и вонь тут у вас

О том, что канализационные стоки из туалетов и кухонь трех многоэтажек на Павловском тракте текут в овраг, попадая в приток Пивоварки, алтайские СМИ сообщили еще весной. Как выяснила «КП на Алтае», до этого стоки домов проходили через частную КНС.

Ее арендатором была фирма «Коммунинвест», руководитель которой — Юрий Суралев. Его ФИО совпадают с ФИО бывшего главы Центрального района Барнаула.

Но и собственник насосной станции, и ее арендатор остановили работу насосной станции, хотя были обязаны обеспечить безаварийное водоотведение до 2020 года, отвечали журналисту в мэрии Барнаула. Между тем, зловоние в этом районе стояло такое, что таксисты подвозили сюда людей с закрытыми окнами, а вдохнув воздуха, заявляли: «Ну и вонь тут у вас».

Исключили частника из схемы

И вот мэрия совместно с компанией «Росводоканал Барнаул» приняли решение исключить частную КНС из процесса транспортировки стоков от жилых домов. Для этого на канализационной сети надо было установить модульную КНС, которая позволяет перекачивать стоки на городскую КНС № 20.

Работу начали в июне 2018 года. За три месяца оборудовали специальную камеру, установили насос шведского производства, а также проложили дополнительная сеть водоотведения, по которой стоки приходят на очистку. Стоимость работ составила 2,5 млн рублей, пояснили в пресс-службе «Росводоканал Барнаул».

Дмитрий Масловский,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:

Работы выполнены в установленные сроки, 26 сентября модульная КНС была запущена в работу, излив сточных вод на поверхность прекращен.

В «Росводоканал Барнаул» сообщили, что это первое из мероприятий по минимизации проблемы неприятного запаха в жилом районе. Новых сведений о мероприятиях по устранению неприятного запаха в других районах Барнаула от «Водоканала» пока не поступало.

А вот ранее сотрудники коммунальной компании рассказывали, что опрыскивают основной источник вони — иловые карты — дезодорантом французского производства.