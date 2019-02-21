Барнаульский водоканал разрабатывают новый метод очистки воды в паводок

Каждый год водоканал увеличивает число проб и заверяет, что питьевая вода соответствует всем нормам. Однако весной люди часто замечают изменения цвета (вода из крана мутнеет) и вкуса (ощущается явное присутствие хлора).
Чтобы уменьшить неприятный вкус и мутность, планируется использовать активированный уголь. На предприятии подбирают необходимую дозировку и разрабатывают технологию применения этого метода очистки.
Главного инженер предприятия Дмитрий Полюго говорит, что сейчас проводятся научные изыскания. Пока не известно, удастся ли применить новую методику уже в этот паводок.