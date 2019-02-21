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Барнаульский водоканал разрабатывают новый метод очистки воды в паводок

Барнаульский водоканал подбирает новый метод очистки воды с помощью активированного угля, чтобы в паводок горожане меньше ощущали неприятный вкус и мутность, сообщает официальный сайт города.

Вода.
Вода.
архив "Росводоканал Барнаул"

Каждый год водоканал увеличивает число проб и заверяет, что питьевая вода соответствует всем нормам. Однако весной люди часто замечают изменения цвета (вода из крана мутнеет) и вкуса (ощущается явное присутствие хлора).

Чтобы уменьшить неприятный вкус и мутность, планируется использовать активированный уголь. На предприятии подбирают необходимую дозировку и разрабатывают технологию применения этого метода очистки.

Главного инженер предприятия Дмитрий Полюго говорит, что сейчас проводятся научные изыскания. Пока не известно, удастся ли применить новую методику уже в этот паводок.

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