Барнаульский водоканал разрабатывают новый метод очистки воды в паводок

Барнаульский водоканал подбирает новый метод очистки воды с помощью активированного угля, чтобы в паводок горожане меньше ощущали неприятный вкус и мутность, сообщает официальный сайт города.

Каждый год водоканал увеличивает число проб и заверяет, что питьевая вода соответствует всем нормам. Однако весной люди часто замечают изменения цвета (вода из крана мутнеет) и вкуса (ощущается явное присутствие хлора).

Чтобы уменьшить неприятный вкус и мутность, планируется использовать активированный уголь. На предприятии подбирают необходимую дозировку и разрабатывают технологию применения этого метода очистки.

Главного инженер предприятия Дмитрий Полюго говорит, что сейчас проводятся научные изыскания. Пока не известно, удастся ли применить новую методику уже в этот паводок.