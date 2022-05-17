17 мая
﻿
Потребитель

Барнаульский водоканал восстанавливает благоустройство городских территорий

«Росводоканал Барнаул» восстанавливает благоустройство городских территорий, на которых проводились ремонтные работы в осенне-зимний период 2021—2022 гг. На данный момент уже приведены в порядок 90 из 147 объектов.

Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова

«Каждую весну мы восстанавливаем благоустройство территорий, на которых проводили плановые и неотложные работы в холодное время года. Погодные условия нашего региона делать это сразу не позволяют, поэтому мы вынуждены ждать наступления плюсовых температур и открытия асфальтовых заводов. Обычно мы приступаем к восстановлению дорожного полотна, бордюров, а также грунта и газонов в апреле и к началу лета завершаем эти работы», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

По состоянию на 15 мая уже восстановлено 1330,5 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 1275 кв. метров газона, 93 метра бордюров и 89 кв. метров тротуарной плитки.

«Все работы проводятся по графикам, согласованным с районными администрациями города. Поэтому если в вашем дворе водоканал проводил ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено — не волнуйтесь, у нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведем порядок. Отмечу, что в первую очередь благоустраиваются места с наибольшей проходимостью жителей и транспорта, а уже после — менее крупные объекты», — подчеркнул Дмитрий Власов.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость