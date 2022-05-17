Барнаульский водоканал восстанавливает благоустройство городских территорий

«Росводоканал Барнаул» восстанавливает благоустройство городских территорий, на которых проводились ремонтные работы в осенне-зимний период 2021—2022 гг. На данный момент уже приведены в порядок 90 из 147 объектов.

«Каждую весну мы восстанавливаем благоустройство территорий, на которых проводили плановые и неотложные работы в холодное время года. Погодные условия нашего региона делать это сразу не позволяют, поэтому мы вынуждены ждать наступления плюсовых температур и открытия асфальтовых заводов. Обычно мы приступаем к восстановлению дорожного полотна, бордюров, а также грунта и газонов в апреле и к началу лета завершаем эти работы», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

По состоянию на 15 мая уже восстановлено 1330,5 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 1275 кв. метров газона, 93 метра бордюров и 89 кв. метров тротуарной плитки.