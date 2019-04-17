Барнаульский водоканал запустил сервис по автоматическому приему показаний приборов учета.

Показания приборов учета жители смогут передавать, позвонив по номеру 8 (3852) 99−50−55 . Сервис работает в круглосуточном режиме ежемесячно — с 5 по 25 число.

Показания можно внести, используя тональный набор клавиатуры или назвать их. В случае передачи некорректных данных робот задаст уточняющие вопросы. Если все прошло без сбоев, информация поступает в систему и по ней производится расчет оплаты.

Напомним, что показания приборов учета также можно внести через специальную форму на сайте www.barnaulvodokanal.ru, лично в Центре обслуживания абонентов, через SMS, личный кабинет в системе «Город», а также позвонив по телефону 28−22−00 в call-центр «Росводоканал Барнаул».