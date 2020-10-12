Барнаульский юрист объяснил, как взаимодействовать с коллекторами и что делать, если вам угрожают

Сегодня как никогда важно понимать, каким образом следует взаимодействовать с кредитными организациями, судебными приставами и коллекторами, чтобы ваши права не были нарушены.

Altepress.ru продолжает цикл материалов, в которых мы простым языком рассказываем о том, как правильно брать кредит, как избавиться от просроченного займа, и что предпринять, если дело дошло до коллекторов. Илья Крюков, представитель юридической службы «Единый Центр Защиты», рассказывает, как следует общаться с коллекторами, что предпринять, если вам угрожают, и что нужно делать после того, как вы погасили долг.

Как правильно взаимодействовать с коллекторами

— Начнем с самого простого. Прежде всего, вы должны узнать ФИО коллектора — понимать, кто к вам обращается. Далее, необходимо выяснить, на какую организацию этот коллектор работает. Это нужно для того, чтобы у вас было четкое понимание, действительно ли вы что-то должны этим людям или организациям.

Не менее важный момент — уточнить информацию, что именно с вас коллектор хочет взыскать. Вы должны получить от него информацию о кредите, либо о займе, потому что коллекторы преимущественно взыскивают именно это.

Кроме того, вы имеете полное право уточнить номер договора, сумму долга и его структуру. К примеру, структура: 100 тыс. рублей основного долга, 20 тыс. — проценты и так далее.

Кошелек , долги. СС0

Звонки от коллекторов стоит записывать. Это нужно для того, чтобы впоследствии можно было прикреплять их к жалобе при необходимости, применять как доказательство: использовать непосредственно голосовую запись звонка.

Не забудьте, что прежде, чем записать разговор, вы должны предупредить об этом вторую сторону.

Нужно быть готовым к давлению

— Некоторые коллекторы прибегают к эмоциональному давлению на должника, хотя такие действия противоречат букве закона. Коллекторы не имеют права применять какие-либо грубости, угрожать вашему здоровью и вашей семье — об этом говорится в 230-ФЗ, который регламентирует деятельность микрофинансовых организаций. Но несмотря на это, такое поведение коллекторов на слуху, и все прекрасно понимают, что они морально давят на людей.

Старайтесь побеждать грубость спокойствием — это коллекторов вводит в ступор. Тогда они не будут выводить вас на эмоции, потому что это будет бессмысленно.

Эмоции. СС0.

Также важно быть очень бдительным, ведь на эмоциях можно сообщить лишнюю информацию, которую коллекторам знать абсолютно необязательно. Как правило, мошенники таким способом вымогают из людей данные о банковских картах, о счетах, паспортные данные.

Вы должны четко понимать, что ни при каких обстоятельствах подобную информацию им нельзя предоставлять. Коллекторы обязаны действовать исключительно в рамках того займа или кредита, по которому они ведут работу.

Если вы не разрешите , к вам никто не придет

— Без вашего согласия коллекторы не имеют права попасть к вам в квартиру. Вы можете общаться с ними в присутствии полиции — вы спокойно можете ее вызвать. Сотрудники полиции обязаны не дать нарушить ваши права.

Открытая дверь. СС0

Можно ли самостоятельно отличить коллекторов от мошенников

— Это практически невозможно. Это же не государственный орган, который занимается взысканием, как, к примеру, судебный пристав, у которого есть удостоверение — его можно посмотреть, проверить. Приставы обязаны предъявить вам бумаги, для того, чтобы понимать, с кем вы общаетесь, какую должность человек занимает, и зачем вообще он пришёл.

С коллекторами обратная ситуация. Очень сложно проверить, с мошенниками вы имеете дело или нет, потому что имена и фамилии всегда вымышленные. Настоящие свои имена они не раскрывают.

Ничего не подписывайте

— Ни в коем случае нельзя подписывать бумаги, которые вам дают коллекторы, не сообщайте им ничего по телефону. Если они назвали ваше имя или еще какую-нибудь информацию сообщили о вас — это не значит, что таким людям можно доверять. Мошенники могут многое о вас знать, поскольку базу данных о тех или иных гражданах они откуда-то достают или перепродают. Я бы рекомендовал ничего не разглашать и не подписывать.

Подпись. Писать. СС0

Как часто о себе могут заявлять коллекторы

— Если мы говорим о звонках, то по закону в день — не более 1 раза, в неделю — не более 2 раз, и в месяц — не более 8. Это строго регламентировано тем же № 230-ФЗ. Что касается встреч с должником, то такое допускается раз в неделю.

Не отдавайте деньги на руки

— Коллекторы, что бы они не говорили, должны предоставить реквизиты счета, на который вам нужно перевести денежные средства. Никаких денег на руки ни в коем случае не передавайте. Иначе вы по факту отдадите деньги в неизвестность.

Если же вы отправите деньги на счет, то сможете затем подтвердить, что он вам был предоставлен конкретной организацией. И вы отправили деньги и указали назначение данного платежа.

Долги. СС0

Как проверить , что коллектор назвал вам настоящую сумму долга

— Тут нужно понимать, что есть коллекторы из агентств, а есть сотрудники банка — из службы досудебного взыскания. Нужно разграничить эти понятия. Если долг по договору уступки права требования был передан в коллекторское агентство, то в банк вам звонить не имеет смысла, потому что ваш долг уже продан.

Такие организации за определенную сумму выкупают долг, после чего становятся его держателями. И если кто-то будет выходить против вас в суд, то это уже будет коллекторское агентство, а не банк.

Если же речь о досудебном взыскании банка, то нужно обратиться в саму кредитную организацию и уточнить сумму. Вы имеете право получить справку о состоянии вашей задолженности на конкретный период, потому что все равно продолжаете являться клиентом банка.

Как узнать , сколько вы действительно задолжали

— Чтобы узнать это точно, коллекторов нужно вынуждать подать на вас в суд. Иначе не будет никакой гарантии, что с вас не потребовали больше. Важно, что именно они подают в суд, а не вы. Коллекторы обращаются в мировой суд за судебным приказом — есть такой документ, который взыскивает с вас долг за определенный период. Но опять же, он не гарантирует расторжение кредитного договора. Вы в течение 10-дневного срока имеете право этот судебный приказ отменить.

Кредит. Кошелек. СС0

Кредитор имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании данной задолженности. За ним сохраняется эта возможность. И только когда проходит суд непосредственно по этому исковому заявлению, где соответственно указана настоящая сумма долга, тогда погашение этой суммы гарантирует вам расторжение кредитного договора, либо непосредственно расторжение того договора, который находится у коллекторов. Там будет очень подробный расчет этой суммы.

Во-вторых, мы упоминали это выше, возможно будет применить последствия пропуска срока исковой давности, то есть часть суммы (а иногда и всю, такая практика у нас есть) просто списать. Потому что для каждого вашего просроченного платежа истекает свой срок исковой давности. А в суде, как правило, коллекторы оказываются поздно — не всегда, конечно, но очень часто.

Что необходимо сделать после погашения долга

— Как только вы оплатили долг, вам должны предоставить справку об отсутствии задолженности. Только этот документ сможет спасти вас от дальнейшего взыскания. Коллекторское агентство вам сообщило, что долг погашен, соответственно они расторгают с вами договор. Просто запросите документ, не бойтесь его требовать.

Причем не важно, работаете вы с банком или с коллекторскими организациями, эту справку необходимо получить.

Кредит. Документы. Платеж. СС0

Сохраняйте документы

— После погашения каждого кредита или займа сохраняйте справки, потому что периодически случаются банковские ошибки. На моем опыте, у человека был долг в размере 1 копейки и просрочка по нему на 900 дней. По факту, это была банковская ошибка, а человеку испортили кредитную историю, пришлось разбираться в суде. Всегда сохраняйте документы, чтобы не попадать в подобные истории

Кредит погашен , но коллекторы считают иначе

— Если вы погасили кредит, и получили документ, подтверждающий это, но вас все равно беспокоят — нужно обратиться в ЦБ, если речь о банковских работниках. Если же вы имеете дело с коллекторами, то сообщите об этом судебным приставам. А если с приставами — то в прокуратуру.

Более выгодные условия — это уловка

— Очень часто коллекторы предлагают снизить сумму долга — говорят, выплатите 30−40% и мы остальную сумму вам простим. Зачастую, вам просто говорят это на словах, никакого документа, подкрепляющего это предложение, вам не предоставляют. Не стоит на такое идти, даже если вы записываете разговор. Это, как правила, уловка.

Конечно, теоретически возможно, что вы заплатите лишь часть, а про остальное забудут. Но на моей практике такого не было.

Деньги. CCO.

Как поступать , если коллектор говорит , что вы в розыске

— Это не больше, чем страшилки. Никакого розыска быть не может. Это могут делать приставы, а коллекторы не имеют полномочий никого разыскивать. У них довольно ограниченный круг полномочий, который они могут применить к должнику, и даже его они в 90% случаев нарушают.

Какие полномочия есть у коллекторов

— Важно понимать, что закон их права не регламентирует, по большому счету, это количество звонков должнику и встреч с ним. У граждан есть ряд инструментов, позволяющих им предупредить превышение полномочий коллекторами — это определенные заявления, которые подаются заказным письмом об отказе во взаимодействии коллекторов с третьими лицами. Это нужно для того, чтобы не использовали родственников и друзей в своих целях — т. е. надавить на должника.

Если коллекторы нарушают ваши права — не нужно с ними говорить

— Коллекторы, это далеко не всегда те люди, которые пытаются выманить из вас как можно больше денег и нарушить ваши права. Есть адекватные люди, которые общаются в рамках закона и не превышают своих полномочий. С такими коллекторами стоило бы общаться, если вы собираетесь погасить долг.

Если же вам попались коллекторы, которые нарушают ваши права, то лучше всего оградите себя от общения с ними. Наша компания позволяет технически защитить устройства клиента, у нас есть определенная установка переадресации — стараемся обеспечить полную безопасность в этом отношении. Другими словами, всё общение с коллекторами мы берем на себя.