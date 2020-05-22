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Барнаульский завод объявляет беспрецедентную акцию, чтобы сохранить рабочие места и поддержать покупателей

Группа компаний «ТОНАР» уже более 30 лет производит в Барнауле товары для рыбалки, охоты и туризма, известные миллионам покупателей из России, стран СНГ, Европы и даже США. Но и такому лидеру отрасли приходится сейчас нелегко. Понимая, что трудно и покупателям, «ТОНАР» запускает беспрецедентную акцию на свою продукцию. С 15 мая по 15 июня 2020 года в розничной сети магазинов «Трофей» г. Барнаула можно приобрести аксессуары для рыбалки, охоты и активного отдыха со скидкой от 15 до 35%.

Архив группы компаний «ТОНАР»

Почему такая скидка

Магазины «Трофей» являются розничной сетью группы компаний «ТОНАР». Это барнаульский завод, на котором трудятся более 600 рабочих и инженеров. Из-за карантина предприятие более месяца не работало на полную мощность, большая часть сотрудников находилась дома.

В компании понимают, что многие покупатели испытали схожие трудности и не готовы приобретать товары по старым ценам. Поэтому, чтобы сохранить собственное производство и рабочие места, было принято решение запустить акцию для всех жителей Барнаула и Алтайского края.

Что можно купить со скидкой

Скидка действует на товары производства ГК «ТОНАР» в розничных магазинах «Трофей» в Барнауле. В акции участвуют товары под торговыми марками: ТОНАР, Helios, Premier Fishing. Надувные лодки, палатки, кемпинговая мебель, мангалы и коптильни, одежда для активного отдыха и многое другое — все это доступно по антикризисным ценам.


Например, на самую дорогую категорию — надувные моторные и гребные лодки — действует скидка 20%. Таким образом, лодка «Алтай 340L» сейчас продается за 31 693 рубля, то есть на 7924 рубля дешевле, чем раньше. На сэкономленные деньги можно приобрести рыболовные снасти или различные товары для кемпинга, на которые также действует хорошая скидка.

В компании надеются, что данное предложение станет выгодным и позволит любителям отдыха на природе хорошо подготовиться к летнему сезону.

Адреса магазинов «Трофей» в Барнауле, в которых действует акция:
  • ул. Малахова, 119
  • ул. Короленко, 102
  • пр. Калинина, 57/1
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