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Барнаульское брендинговое агентство разработало ноу-хау — брелок с антивирусной функцией

Простое и оттого еще более правильное решение предложили в барнаульском Student Branding Agency. Они реализовали производство важного инструмента для противостояния пандемии — мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.

Student Branding Agency

Эксперты выяснили, что пресловутый COVID-19 «живет» на ручках дверей, кнопках банкоматов и так далее около 5 дней.

Чтобы минимизировать эти ежедневные бытовые контакты и защититься от вирусов в общественных местах, теперь можно пользоваться мультитул-брелоком в форме крючка.

Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Student Branding Agency
Этот защитный брелок компактный, его размеры — 80*35*6 мм.

И недорогой — всего по цене двух защитных масок.

  • Из медицинской нержавеющей стали — 300 рублей.
  • Латунный с антибактериальным эффектом — 600 рублей.
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Student Branding Agency
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Student Branding Agency
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Student Branding Agency
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Мультитул-брелок для защиты рук от вирусов.
Student Branding Agency

В Student Branding Agency считают, что этот проект сейчас имеет не только важнейший социальный, но и предпринимательский контекст. Поэтому готовы делиться чертежами и рекомендациями по производству, чтобы в каждом регионе можно было оперативно организовать выпуск защитного брелока.

Student Branding Agency специализируется на льготной маркетинговой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и обучении студентов алтайских вузов маркетингу.

Вопросы сотрудничества по телефонам: +7 (3852) 69-32-35,
WhatsApp: +7−902−143−9066 или +7−983−390−3100.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

С уважением, руководитель Studend Branding Agency Колеватов Вячеслав Сергеевич

*COVID — коронавирусная инфекция. Информация о стоимости действительна на момент публикации.

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