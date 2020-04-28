Эксперты выяснили, что пресловутый COVID-19 «живет» на ручках дверей, кнопках банкоматов и так далее около 5 дней.
Чтобы минимизировать эти ежедневные бытовые контакты и защититься от вирусов в общественных местах, теперь можно пользоваться мультитул-брелоком в форме крючка.
И недорогой — всего по цене двух защитных масок.
- Из медицинской нержавеющей стали — 300 рублей.
- Латунный с антибактериальным эффектом — 600 рублей.
В Student Branding Agency считают, что этот проект сейчас имеет не только важнейший социальный, но и предпринимательский контекст. Поэтому готовы делиться чертежами и рекомендациями по производству, чтобы в каждом регионе можно было оперативно организовать выпуск защитного брелока.
Student Branding Agency специализируется на льготной маркетинговой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и обучении студентов алтайских вузов маркетингу.
Вопросы сотрудничества по телефонам: +7 (3852) 69-32-35,
WhatsApp: +7−902−143−9066 или +7−983−390−3100.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!
С уважением, руководитель Studend Branding Agency Колеватов Вячеслав Сергеевич
*COVID — коронавирусная инфекция. Информация о стоимости действительна на момент публикации.