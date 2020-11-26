Барнаульское предприятие на треть увеличит производительность труда благодаря нацпроекту

Барнаульское муниципальное предприятие «Горэлектротранс» к 2022 году должно увеличить почти на треть производительность труда благодаря профильному национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости».

Так, за первый год внедрения принципов бережливого производства в одном из ключевых и сложных цехов «Горэлектротранса» — участке по ремонту редукторов колесных пар — производительность труда уже повысилась на 10%.

Важно, что вместе с этим увеличилась и зарплата работников, а также улучшились условия труда.

Соглашение о вступлении «Горэлектротранса» в нацпроект было подписано в декабре 2019 года. Реализация всех предусмотренных проектом мероприятий началась в текущем году.

Проведенный экспертами аудит показал, что на выбранном участке предприятия были нарушены базовые принципы бережливого производства. В частности, производилась ненужная транспортировка агрегатов, работники совершают много лишних передвижений, много времени уходит на ожидание согласований.

В течение года здесь изменили принципы организации производства, что сразу же дало положительный результат.

Александр Возный,

главный инженер МУП «Горэлектротранс» :

— Мы добились уменьшения передвижения рабочих на 16 км за один производственный цикл, существенного сокращения затрат на электроэнергию, а главное — роста количества отремонтированных трамвайных тележек. Если в 2019 году мы привели в исправное состояние 18 штук, то в этом — 20, и это при том, что часть рабочих была на больничном во время пандемии коронавируса.

По его словам, в целом удалось меньшими ресурсами добиться больших результатов.

Слесари по ремонту подвижного состава также довольны нововведениями.

Андрей Зельков,

слесарь ремонту подвижного состава:

Раньше я без фонарика до своего рабочего места добраться не мог, а потом еще инструмент полчаса искал, прежде чем начать трудиться. Сейчас посмотрите: все по своим местам, инструменты подписаны, в помещении чисто — душа поет. Много лет назад мне довелось работать на заводе в Германии и, нисколько не лукавя, могу сказать, что сейчас мы стали очень близки к их условиям работы.

Директор Алтайского центра кластерного развития и администратора регионального проекта «Адресная поддержка» Сергей Кореннов рассказывает, что реализация национального проекта в «Горэлектротрансе» будет продолжена.

Консультанты регионального центра компетенций в данный момент приступили к аудиту эффективности работы участка по ремонту электромашин в службе подвижного состава. После анализа производственных процессов начнется поиск решений для оптимизации.

Сергей Кореннов,

директор Алтайского центра кластерного развития и администратора регионального проекта «Адресная поддержка»:

К началу 2022 года в «Горэлектротрансе» производительность труда должна увеличиться минимум на 30%.

Отметим, что участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Алтайском крае являются 43 предприятия.