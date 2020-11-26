Барнаульское предприятие на треть увеличит производительность труда благодаря нацпроекту

Так, за первый год внедрения принципов бережливого производства в одном из ключевых и сложных цехов «Горэлектротранса» — участке по ремонту редукторов колесных пар — производительность труда уже повысилась на 10%.
Важно, что вместе с этим увеличилась и зарплата работников, а также улучшились условия труда.
Соглашение о вступлении «Горэлектротранса» в нацпроект было подписано в декабре 2019 года. Реализация всех предусмотренных проектом мероприятий началась в текущем году.
Проведенный экспертами аудит показал, что на выбранном участке предприятия были нарушены базовые принципы бережливого производства. В частности, производилась ненужная транспортировка агрегатов, работники совершают много лишних передвижений, много времени уходит на ожидание согласований.
В течение года здесь изменили принципы организации производства, что сразу же дало положительный результат.
Александр Возный,
главный инженер МУП «Горэлектротранс» :
— Мы добились уменьшения передвижения рабочих на 16 км за один производственный цикл, существенного сокращения затрат на электроэнергию, а главное — роста количества отремонтированных трамвайных тележек. Если в 2019 году мы привели в исправное состояние 18 штук, то в этом — 20, и это при том, что часть рабочих была на больничном во время пандемии коронавируса.
По его словам, в целом удалось меньшими ресурсами добиться больших результатов.
Слесари по ремонту подвижного состава также довольны нововведениями.
Андрей Зельков,
слесарь ремонту подвижного состава:
Раньше я без фонарика до своего рабочего места добраться не мог, а потом еще инструмент полчаса искал, прежде чем начать трудиться. Сейчас посмотрите: все по своим местам, инструменты подписаны, в помещении чисто — душа поет. Много лет назад мне довелось работать на заводе в Германии и, нисколько не лукавя, могу сказать, что сейчас мы стали очень близки к их условиям работы.
Директор Алтайского центра кластерного развития и администратора регионального проекта «Адресная поддержка» Сергей Кореннов рассказывает, что реализация национального проекта в «Горэлектротрансе» будет продолжена.
Консультанты регионального центра компетенций в данный момент приступили к аудиту эффективности работы участка по ремонту электромашин в службе подвижного состава. После анализа производственных процессов начнется поиск решений для оптимизации.
Сергей Кореннов,
директор Алтайского центра кластерного развития и администратора регионального проекта «Адресная поддержка»:
К началу 2022 года в «Горэлектротрансе» производительность труда должна увеличиться минимум на 30%.
Отметим, что участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Алтайском крае являются 43 предприятия.