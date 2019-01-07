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Барнаульскую новостройку отключили от электричества и отопления из-за коммунальной аварии

В Барнауле продолжают устранять последствия коммунальной аварии в новостройке по адресу ул. Солнечная поляна, 103. Дом отключили от отопления и электричества. Горячей воды тоже нет, сообщили жильцы дома.

Порыв в подвале барнаульской новостройки.
Порыв в подвале барнаульской новостройки.
Сергей Гурин в vk.com/barneos22

Как рассказали в городской администрации, в доме повреждена система отопления — прорвало трубу, подвал затопило горячей водой. Из-за аварии сработала пожарная сигнализация и отключились лифты. В квартирах на первом этаже образовались потеки на стенах от конденсата, который выделяется через вентиляцию, рассказали владельцы квартир в этом доме.

Территорию вокруг дома перекрыли, сотрудники МЧС и управляющей компании «Квартал» ведут откачку воды из подвала. Работы планируют завершить в скором времени, но электричество жителям не дадут, пока не просушат подвал.

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