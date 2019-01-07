Барнаульскую новостройку отключили от электричества и отопления из-за коммунальной аварии

Как рассказали в городской администрации, в доме повреждена система отопления — прорвало трубу, подвал затопило горячей водой. Из-за аварии сработала пожарная сигнализация и отключились лифты. В квартирах на первом этаже образовались потеки на стенах от конденсата, который выделяется через вентиляцию, рассказали владельцы квартир в этом доме.
Территорию вокруг дома перекрыли, сотрудники МЧС и управляющей компании «Квартал» ведут откачку воды из подвала. Работы планируют завершить в скором времени, но электричество жителям не дадут, пока не просушат подвал.