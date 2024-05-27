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Барнаульцам не могут дать горячую воду из-за повреждений теплосети

Восстановление подачи горячей воды в некоторых домах пока невозможно из-за повреждений на тепловых сетях, сообщает СГК Барнаул.

Адреса, на которых ограничена подача горячей воды:

  • ул. Солнечная Поляна, 49, 53, 39, 41, 43, 51, 45, 37, 35, 35г, 55;
  • ул. Энтузиастов, 28, 36, 26, 40, 38, 30г, 30, 32, 28б, 34а, 34, 42;
  • ул. Попова, 116а, 118, 114, 116а, 62, 24, 28, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 64, 48, 30, 38, 70а, 22, 50, 56, 26, 54, 70, 68, 70д;
  • ул. Гущина, 187, 211б, 213, 205, 217, 215, 183, 184, 193, 197, 201, 203, 191, 211, 195, 199, 211г, 189;
  • ул. Шукшина, 1, 3;
  • ул. Кавалерийская, 18а, 11, 13, 18, 20;
  • ул. Юрина, 216, 218, 220, 220а, 222, 224, 226, 230, 232, 234, 238, 242, 244, 246, 299, 299а;
  • ул. Малахова, 48, 54, 50, 56, 39;
  • ул. Эмилии Алексеевой, 39.

В ведомстве не могут назвать конкретное время, когда горячее водоснабжение будет в перечисленных домах, поскольку скорость подключения зависит не только от энергетиков, но и от работы управляющих компаний.

Ранее в Барнауле жилые дома остались без воды из-за коммунальной аварии.

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