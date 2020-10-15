Барнаульцам предлагают проголосовать за лучший ремонт

Сеть салонов «Российский кафель» с февраля по октябрь проводила акцию «Бесплатный ремонт». Победителю открытого интернет-голосования, проходящего на нашем сайте, вернут полную стоимость керамической плитки купленной им в сети «Российский кафель». Обладатель второго места получит подарок в размере 50% от стоимости ремонта, приз за третье место составит 30% от стоимости ремонта (при наличии чека).

Акция проходила во всех салонах сети «Российский кафель» в Барнауле и Бийске. Заявки принимались до 10 октября.

Как можно было принять участие?

С 1 февраля купить плитку в любом из салонов сети Российский кафель;

Оставьте отзыв о компании в сервисе 2ГИС;

Сделать ремонт с использованием плитки;

Сфотографировать результат и прислать фото нам на почту marketing@roskafel.ru.

Определение победителя будет проходить путем открытого интернет-голосования на сайте altapress.ru. Выбери победителя!

Голосование завершится проходит с 15 октября до 12:00 19 октября.

Сеть салонов Российский кафель всегда радует барнаульцев приятными акциями и выгодными ценовыми предложениями. С 12 октября, покупая плитку в Российском кафеле, вы можете выиграть путевку на море.

Подробности на сайте roskafel.ru.