Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

Барнаульцам рассказали, кому жаловаться на холод в доме

Температура воздуха в жилых помещениях должна быть не менее +20 градусов, в угловых квартирах — не менее +22. Если это не так, то есть повод пожаловаться, напоминают жителям Барнаула в администрации города.

Мороз. Зима.
Мороз. Зима.
СС0

Если температура ниже нормы, то необходимо обратиться в управляющую компанию (ТСЖ, ТСН), обслуживающую многоквартирный дом.

Сотрудники должны провести обследование с привлечением представителей ресурсоснабжающей организации и принять мер по нормализации теплоснабжения.

Если в УК ничего делать не хотят, то можно пожаловаться в районную администрацию по месту жительства.

  • Железнодорожный район — 62−56−95,
  • Индустриальный район — 47−51−83,
  • Ленинский район — 54−44−49,
  • Октябрьский район — 24−74−98,
  • Центральный район — 63−08−25.

Также можно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства по телефонам 37−05−32, 37−05−33, 37−05−34 или диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость