Барнаульцам рассказали, кому жаловаться на холод в доме

Если температура ниже нормы, то необходимо обратиться в управляющую компанию (ТСЖ, ТСН), обслуживающую многоквартирный дом.
Сотрудники должны провести обследование с привлечением представителей ресурсоснабжающей организации и принять мер по нормализации теплоснабжения.
Если в УК ничего делать не хотят, то можно пожаловаться в районную администрацию по месту жительства.
- Железнодорожный район — 62−56−95,
- Индустриальный район — 47−51−83,
- Ленинский район — 54−44−49,
- Октябрьский район — 24−74−98,
- Центральный район — 63−08−25.
Также можно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства по телефонам 37−05−32, 37−05−33, 37−05−34 или диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.