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Потребитель

Барнаульцев обяжут платить за бесхозные территории вокруг домов

С сентября в Барнауле начнут действовать новые правила городского благоустройства, которые повлекут увеличение коммунальных тарифов, сообщает «Вести Алтай».

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

В документе прописан ряд важных нововведений, на которые будут обязаны потратиться обслуживающие организации.

Например, управляющая компания или ТСЖ теперь должна дополнительно обслуживать и приводить в порядок территорию в радиусе 10 метров от дома, если эта территория бесхозная или муниципальная.

Депутат Барнаульской городской думы, директор управляющей компании Дмитрий Ильиных сказал, что нововведение в меньей степени касается густонаселенных районов, где территория плотно прилегает к домам и привел в пример Поток.

«Например, несколько домов снесли, территория перешла в муниципальную собственность, но рядом остались дома, в которых живут люди, — сказал Ильин. — Эту брошенную территорию муниципалитет не в силах „осилить“ финансво. Управляюая компания обязана будет содержать территорию в радиусе 10 метров от своего земельного участка».

Другой пример — места активной застройки в Индустриальном районе, где построили один дом, а соседний еще нет. Эта территория также будет на содержании управляющих компаний. Все расходы лягут на жильцов.

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