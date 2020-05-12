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Барнаульцев предупредили о неконтролируемых выбросах воды из-под земли

12 мая в Барнауле Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к испытаниям магистральных трубопроводов в контуре ТЭЦ-2 на тепловые потери.

Душ. Вода.
Душ. Вода.
СС0

На три дня будет отключена горячая вода в 210 зданиях Октябрьского и Ленинского районов краевой столицы, говорится в сообщении компании.

С 12 по 14 мая включительно отключат горячую воду в 130 многоквартирных домах по улицам Юрина, Гущина, Кавалерийская, Монтажников, Веры Кащеевой, Попова, Коммунистической, Островского, Малахова, Шукшина.

Компания предупреждает — на месте испытаний может размыть грунт и выбросить воду на поверхность. Категорически запрещено пересекать огражденные участки, где обнаружены повреждения трубопроводов.

При парении или выброса воды, необходимо позвонить в диспетчерскую службу СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 599−715.

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