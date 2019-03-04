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Потребитель

Несколько домов в Барнауле на день останутся без воды

В Барнауле 5 марта несколько домов останутся без воды из-за проведения плановых работ на сетях, пишет официальный сайт города.

Сотрудники водоканала.
Сотрудники водоканала.
Олег Богданов

На улице Попова, 46 специалисты водоканала проведут переврезку водопровода. С 9:30 до 18 часов воды не будет в жилых домах № 42, 46 по этой улице.

В проезде Гужтранспортном, 8 выполнят такие же работы. В здании по этому адресу воды не будет с 10 до 18 часов.

В мэрии отмечают, что работы по ремонту и замене оборудования на сетях проводят регулярно. Информацию о плановых работах можно узнать на сайте барнаульского водоканала в разделе «Отключения».

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 28 22 00.

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