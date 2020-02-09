«Обратитесь к волонтерам». Барнаульцы жалуются на плесень, мокрые стены и бездействие УК

Жители дома по адресу Футбольный проезд, 16 в Барнауле жалуются на плохую уборку снега с крыши. Люди рассказывают, что из-за этого у них в квартирах завелась плесень, стены промерзли, и есть риск замыкания электропроводки.

По словам жителей дома, звонки в управляющую компанию «Старый Барнаул» не дают результата — там просто не берут трубку. Обращения в районную администрацию также неэффективны: там предложили «обратиться к волонтерам (даже дали номера телефонов) или залезть самим и почистить крышу».

В доме живут преимущественно пенсионеры. Страшно включать электроприборы — может замкнуть. Прошу всех ответственных обратить внимание на нашу проблему, — пишет местная жительница в instagram-сообществе «Чёрное&Белое Барнаул».

Ранее огромная глыба снега рухнула с крыши барнаульской пятиэтажки. До этого один из местных жителей две недели обращался за помощью в различные инстанции, однако ответа так и не получил.