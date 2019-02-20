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Большинство барнаульцев голосуют за то, чтобы оставить новогоднюю елку на площади Сахарова

На сайте мэрии Барнаула пятый день идет голосование за место, где будут устанавливать главную новогоднюю ель города. Пока большинство проголосовавших выступают против того, чтобы переносить праздничный городок с площади Сахарова.

На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры
На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры
Дмитрий Лямзин

В стартовавшем 15 февраля опросе мэрия предлагала три варианта того, что сделать с главным новогодним городком:

  • оставить на пл. Сахарова;
  • возводить на пл. Сахарова, дополнительным местом для народных гуляний сделать пешеходную зону ул. Мало-Тобольской;
  • устроить его на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской.

Судя по данным голосования, большинство из принявших участие в интернет-опросе пока выбирают первые два варианта. За первый отдали голоса более 4,2 тыс. человек, за второй — 4,7 тыс., а за радикальный переезд — менее 4 тыс.

Голосование будет открыто до 24 февраля.

Тем временем на пешеходной части улицы Мало-Тобольской коммунальщики из-за потепления снесли часть ледяных фигур, хотя горка все еще стоит.

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