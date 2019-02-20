Большинство барнаульцев голосуют за то, чтобы оставить новогоднюю елку на площади Сахарова

В стартовавшем 15 февраля опросе мэрия предлагала три варианта того, что сделать с главным новогодним городком:
- оставить на пл. Сахарова;
- возводить на пл. Сахарова, дополнительным местом для народных гуляний сделать пешеходную зону ул. Мало-Тобольской;
- устроить его на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской.
Судя по данным голосования, большинство из принявших участие в интернет-опросе пока выбирают первые два варианта. За первый отдали голоса более 4,2 тыс. человек, за второй — 4,7 тыс., а за радикальный переезд — менее 4 тыс.
Голосование будет открыто до 24 февраля.
Тем временем на пешеходной части улицы Мало-Тобольской коммунальщики из-за потепления снесли часть ледяных фигур, хотя горка все еще стоит.