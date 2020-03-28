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Барнаульцы хотят умчаться от пандемии на электросамокатах

Жители Барнаула чаще других горожан в России интересовались за последний год возможностью купить электросамокат. Спрос на мобильное транспортное средство на Алтае вырос в 7,5 раза, сообщил Алексей Куракин, управляющий компании «Авито».

Человек на электросамокате в Барнауле
Человек на электросамокате в Барнауле
из архива редакции

В компании пояснили рост интереса к электросамокату тем, что это бесконтактный, быстрый и малозатратный транспорт. В условиях распространения коронавирусной инфекции он подойдёт в самый раз.

Стоимость электросамоката составляет сегодня в среднем 26,9 тыс. рублей. Однако не смотря на то, что Алтайский край является одним из самых бедных регионов в стране, барнаульцы готовы потратить на покупку сумму, сопоставимую со средней официальной зарплатой.

По спросу на мобильный транспорт Барнаул опередил другие сибирские города — Красноярск, Омск, Новосибирск и другие.

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