Барнаульцы хотят умчаться от пандемии на электросамокатах

Жители Барнаула чаще других горожан в России интересовались за последний год возможностью купить электросамокат. Спрос на мобильное транспортное средство на Алтае вырос в 7,5 раза, сообщил Алексей Куракин, управляющий компании «Авито».

Человек на электросамокате в Барнауле

В компании пояснили рост интереса к электросамокату тем, что это бесконтактный, быстрый и малозатратный транспорт. В условиях распространения коронавирусной инфекции он подойдёт в самый раз.

Стоимость электросамоката составляет сегодня в среднем 26,9 тыс. рублей. Однако не смотря на то, что Алтайский край является одним из самых бедных регионов в стране, барнаульцы готовы потратить на покупку сумму, сопоставимую со средней официальной зарплатой.

По спросу на мобильный транспорт Барнаул опередил другие сибирские города — Красноярск, Омск, Новосибирск и другие.