Барнаульцы хотят умчаться от пандемии на электросамокатах

В компании пояснили рост интереса к электросамокату тем, что это бесконтактный, быстрый и малозатратный транспорт. В условиях распространения коронавирусной инфекции он подойдёт в самый раз.
Стоимость электросамоката составляет сегодня в среднем 26,9 тыс. рублей. Однако не смотря на то, что Алтайский край является одним из самых бедных регионов в стране, барнаульцы готовы потратить на покупку сумму, сопоставимую со средней официальной зарплатой.
По спросу на мобильный транспорт Барнаул опередил другие сибирские города — Красноярск, Омск, Новосибирск и другие.