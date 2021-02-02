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Барнаульцы и бийчане могут выиграть 500 рублей на оплату бытовых услуг

Жителям Барнаула и Бийска предлагают поучаствовать в акции «Мастер на час». Акцию проводят совместно АО «Алтайэнергосбыт» и федеральная служба сервиса Gorserv.

Акция «Мастер на час».
Акция «Мастер на час».
Иллюстрация предоставлена организаторами
В чём суть акции?

Горожанам предлагается оформить и оплатить заявку на широкий спектр бытовых услуг на сумму не менее 1500 рублей, поставить отметку о согласии с условиями акции и готовностью принять в ней участие. Выполнившие условия, получат шанс выиграть промокод номиналом 500 рублей на оказание любой услуги в дальнейшем.

Какие услуги можно заказать?

В акции участвуют все услуги, представленные в каталоге: сантехнические и электротехнические работы, компьютерная помощь, мелкий бытовой ремонт, монтаж/демонтаж дверей, бытовой техники, сборка/разборка и навес мебели, ремонтные и отделочные работы, подключение и настройка ТВ и многое другое.

Как будут определены победители?

С помощью интернет-генератора случайных чисел определятся 9 победителей, которым будет направлено смс-сообщение с промокодом на телефон, указанный при оформлении заявки на услугу.

Как заказать услугу?

На сайте gorserv.com одним из двух способов:

  • заполнить форму заказа (имя, фамилия, телефон, раздел из каталога услуг);
  • заказать обратный звонок («Перезвоните мне»), указав имя и контактный телефон.
В какие сроки нужно заказать услугу?

До 15 марта 2021 года.

Сколько действует промокод?

До 31 декабря 2021 года.

Информация об организаторе акции, о правилах и сроках её проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения размещена на официальном сайте ООО «Горсерв»: gorserv.com и на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Товары и услуги»: altaiensb.com

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