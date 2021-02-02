Барнаульцы и бийчане могут выиграть 500 рублей на оплату бытовых услуг

В чём суть акции?

Горожанам предлагается оформить и оплатить заявку на широкий спектр бытовых услуг на сумму не менее 1500 рублей, поставить отметку о согласии с условиями акции и готовностью принять в ней участие. Выполнившие условия, получат шанс выиграть промокод номиналом 500 рублей на оказание любой услуги в дальнейшем.