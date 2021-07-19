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Барнаульцы и бийчане выбирают Apple, а жители Рубцовска — Samsung

Специалисты МТС проанализировали рынок смартфонов в I полугодии 2021 года. По сравнению с началом 2020 года объем продаж гаджетов в Алтайском крае сократился на 40%, при этом средняя стоимость девайса увеличилась на 55%, составив 22 тысяч рублей. В Бийске и Рубцовске объем продаж смартфонов также сократился на 50%, а средняя стоимость устройств в Бийске составила 20 тысяч рублей (+60%) и 14 тысяч рублей в Рубцовске (+30%).

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Телефон. Связь.
СС0

В качестве основного тренда на барнаульском рынке смартфонов отмечается смещение спроса в сторону премиальных моделей. Так, продажи девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличились на 44% в натуральном выражении, а на первом и втором месте в рейтинге ТОП-5 смартфонов находятся модели Apple iPhone 11 с объемом памяти на 128 и 64 гигабайт. На третьем и четвертом месте — Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A. Замыкает список Samsung Galaxy A02.

Бийчане солидарны с барнаульцами в своих предпочтениях: там в первую пятерку также вошли две модели «яблочных» смартфонов. Жители Рубцовска проголосовали рублем за Samsung, А 002, который возглавил местный рейтинг. В число ТОП-5 вошли также три модели Redmi и ни одного устройства Apple.

Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объёма встроенной памяти. ВВ январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%.

Объем памяти

смартфона

Доля в продажах

в 2021 году

Продажи за 6М 2020 года

по сравнению с 6М 2021 года

8 ГБ и меньше

2%

-67%

16 ГБ

5%

-58%

32 ГБ

24%

-24%

64 ГБ

32%

22%

128 ГБ

30%

30%

256 ГБ и больше

5%

66%

Рост популярности смартфонов с большим накопителем памяти связан с тем, что объем памяти меньше 32 ГБ перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели.

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