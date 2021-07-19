В качестве основного тренда на барнаульском рынке смартфонов отмечается смещение спроса в сторону премиальных моделей. Так, продажи девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличились на 44% в натуральном выражении, а на первом и втором месте в рейтинге ТОП-5 смартфонов находятся модели Apple iPhone 11 с объемом памяти на 128 и 64 гигабайт. На третьем и четвертом месте — Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A. Замыкает список Samsung Galaxy A02.
Бийчане солидарны с барнаульцами в своих предпочтениях: там в первую пятерку также вошли две модели «яблочных» смартфонов. Жители Рубцовска проголосовали рублем за Samsung, А 002, который возглавил местный рейтинг. В число ТОП-5 вошли также три модели Redmi и ни одного устройства Apple.
Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объёма встроенной памяти. ВВ январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%.
|
Объем памяти
смартфона
|
Доля в продажах
в 2021 году
|
Продажи за 6М 2020 года
по сравнению с 6М 2021 года
|
8 ГБ и меньше
|
2%
|
-67%
|
16 ГБ
|
5%
|
-58%
|
32 ГБ
|
24%
|
-24%
|
64 ГБ
|
32%
|
22%
|
128 ГБ
|
30%
|
30%
|
256 ГБ и больше
|
5%
|
66%
Рост популярности смартфонов с большим накопителем памяти связан с тем, что объем памяти меньше 32 ГБ перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели.