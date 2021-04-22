Барнаульцы наращивают интернет-трафик во время шопинга

«МТС» сообщает о росте трафика мобильного интернета на территории одного из крупнейших торгово-развлекательных центров города «Пионер». В середине апреля зафиксирован двукратный рост по сравнению с началом месяца.
Выяснилось, что наибольший трафик генерят посетители второго этажа, где расположены многочисленные магазины одежды. Оттуда популярные стилисты и блогеры ведут прямые эфиры и обзоры коллекций в соцсетях, отправляют многочисленные фото и видео из примерочных.
МТС первым из операторов обеспечила полное покрытие LTE на территории шестиуровневого торгово-развлекательного центра. Теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен на площади более 74 тысяч квадратных метров, в любом месте ТРЦ — в торговых залах, кинотеатре, кафе, а также в административно-бытовых помещениях и на парковке — посетители могут пользоваться мобильным интернетом на хорошей скорости независимо от своего местоположения.
«Взрывной рост говорит о том, насколько востребована качественная связь среди посетителей в торговых центрах. Наше решение позволяет быть на связи во время нахождения внутри помещений и предоставляет гораздо больше преимуществ, чем, например, установка Wi-Fi. Основное — это безопасность информации и скорость передачи данных до 75 Мбит/с. А система базовых станций и репитеров, установленных в зданиях, создает равномерное покрытие — можно быть онлайн даже на подземной парковке», — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.