Барнаульцы наращивают интернет-трафик во время шопинга

«МТС» сообщает о росте трафика мобильного интернета на территории одного из крупнейших торгово-развлекательных центров города «Пионер». В середине апреля зафиксирован двукратный рост по сравнению с началом месяца.

Выяснилось, что наибольший трафик генерят посетители второго этажа, где расположены многочисленные магазины одежды. Оттуда популярные стилисты и блогеры ведут прямые эфиры и обзоры коллекций в соцсетях, отправляют многочисленные фото и видео из примерочных.

МТС первым из операторов обеспечила полное покрытие LTE на территории шестиуровневого торгово-развлекательного центра. Теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен на площади более 74 тысяч квадратных метров, в любом месте ТРЦ — в торговых залах, кинотеатре, кафе, а также в административно-бытовых помещениях и на парковке — посетители могут пользоваться мобильным интернетом на хорошей скорости независимо от своего местоположения.