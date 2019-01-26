Барнаульцы поймали водителей грузовиков, вывозиших грязный снег на Обь в районе речвокзала

Неизвестные с помощью КамАЗов и трактора-погрузчика складировали снег на участке между жилыми домами и рекой.
Они завозили снег на территорию, огороженную забором, игнорируя знак «Въезд воспрещен». Свои действия эти люди прикрывали разрешением неназванного управляющего.
Жильцы окрестных домов были встревожены тем, что при таяние завезенных снежных гор могут быть подтоплены их здания. Люди обратились за помощью в мэрию и пообещали написать жалобу в прокуратуру. С помощью представителей администрации города жильцам удалось получить у вывозивших снег граждан обещание убрать эти кучи до начала таяния.