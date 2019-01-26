Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 января -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
214

Барнаульцы поймали водителей грузовиков, вывозиших грязный снег на Обь в районе речвокзала

Жители домом на улице Приречной остановили незаконный вывоз грязного снега в прибрежную зону Оби, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

В Барнауле снег вывозили на берег Оби. Январь 2019 года.
В Барнауле снег вывозили на берег Оби. Январь 2019 года.
Антон Краснопер vk.com/barneos22

Неизвестные с помощью КамАЗов и трактора-погрузчика складировали снег на участке между жилыми домами и рекой.

Они завозили снег на территорию, огороженную забором, игнорируя знак «Въезд воспрещен». Свои действия эти люди прикрывали разрешением неназванного управляющего.

В Барнауле снег вывозили на берег Оби. Январь 2019 года.
В Барнауле снег вывозили на берег Оби. Январь 2019 года.
Антон Краснопер vk.com/barneos22

Жильцы окрестных домов были встревожены тем, что при таяние завезенных снежных гор могут быть подтоплены их здания. Люди обратились за помощью в мэрию и пообещали написать жалобу в прокуратуру. С помощью представителей администрации города жильцам удалось получить у вывозивших снег граждан обещание убрать эти кучи до начала таяния.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость