Барнаульцы поймали водителей грузовиков, вывозиших грязный снег на Обь в районе речвокзала

Жители домом на улице Приречной остановили незаконный вывоз грязного снега в прибрежную зону Оби, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

В Барнауле снег вывозили на берег Оби. Январь 2019 года. Антон Краснопер vk.com/barneos22