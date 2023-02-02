Барнаульцы смогут пользоваться сервисом бесконтактной оплаты телефоном от МТС

Компания МТС объявляет о запуске МТС Pay — сервиса бесконтактной оплаты покупок телефоном. Сервис позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение МТС Pay и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. В Барнауле сервис станет доступен с марта 2023 года.

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде.

С 1 февраля можно оставить предзаказ на NFC-модуль — Pay Tag. Первые 50 тысяч пользователей получат его бесплатно. Пользователи, которые не успеют попасть в первые 50 тысяч, смогут тестировать Pay Tag бесплатно в течение одного месяца, а после оплатить его в приложении MTC Pay. Сервис доступен абонентам МТС, а также клиентам других операторов и российских банков.

О сервисе МТС Pay:

Омниканальный сервис запущен на базе экосистемы МТС, с помощью которого удобно платить в онлайн и офлайн и получать кешбэк. Включает в себя технологию бесконтактной оплаты с помощью NFC-модуля, который работает в связке с мобильным приложением МТС Pay, а для оплаты онлайн — модуль, который позволяет оплачивать товары и услуги с карты любого банка, с баланса счета абонентского номера любого оператора или с помощью СБП.