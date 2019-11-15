«Эко Точка» в «Пионере»

Для тех, кто не ест мясо и устал искать подходящие продукты в обычных магазинах — огромный выбор веганских и вегетарианских продуктов. Популярная паста тофу, крупа киноа, соевые котлеты и шницели ждут вас в «Эко Точке».
Так много сладостей, и все они полезные! Ореховые и шоколадные пасты, конфеты, батончики, вафли, цукаты, натуральный джем и различные сиропы — всё это идеально подходит для диабетиков и тех, кто следит за своей фигурой. Сладости без сахара — это не просто возможно, но и вкусно.
Если вам надоело заправлять салат обычным подсолнечным или оливковым маслом, попробуйте наши новинки. Конопляное, льняное, масло какао или экзотическое масло гхи родом из Южной Азии украсят даже самые незатейливые и простые блюда. А ещё эти масла очень полезны и содержат множество питательных веществ.
Кстати, если вам нравятся необычные масла, обязательно попробуйте кокосовое. Помимо своих пищевых качеств, оно обладает необычайной косметической ценностью. А ещё из кокоса делают молоко, сливки, сахар, воду и многое другое — всё это вы найдёте в нашем полезном магазине.
Если вы давно находитесь в поиске идеального сытного завтрака, который легко приготовить, или перекуса, который не нарушит пищеварение и принесёт только пользу, то в «Эко Точке» есть огромный ассортимент каш, супов, готовых завтраков, крекеров, хлебцов и флаксов. Завтракай и перекусывай просто, полезно и вкусно!
Идеальная добавка к любому блюду — семена. Совмещая в себе функции специй и полезной добавки, они помогут преобразить обычный приём пищи. Амарант, лён, нут, пшеница, рожь, гречка, овёс и чиа — и это далеко не полный перечень того, что вы найдёте в магазине.
Косметическая компания «Levrana» — природные компоненты для вашей семьи на полках «Эко Точки». Широкий выбор полезных бутылочек и пузырьков, в каждом из которых хранится частичка вашего здорового будущего. Крема, шампуни, сыворотки, бальзамы, дезодоранты и множество других средств — на страже здоровья и красоты!
Ещё один приятный бонус магазина — скидка 15% до конца ноября. Самое время приучить себя к полезным привычкам и здоровому образу жизни! Ждём вас с 10 до 20 часов ежедневно на цокольном этаже ТРЦ «Пионер».
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