«Эко Точка» в «Пионере»

Предпочитаете полезные продукты, правильное питание и вкусные перекусы без вреда для фигуры? Тогда вам — на цокольный этаж ТРЦ «Пионер», в магазин «Эко Точка»!

Для тех, кто не ест мясо и устал искать подходящие продукты в обычных магазинах — огромный выбор веганских и вегетарианских продуктов. Популярная паста тофу, крупа киноа, соевые котлеты и шницели ждут вас в «Эко Точке».

Так много сладостей, и все они полезные! Ореховые и шоколадные пасты, конфеты, батончики, вафли, цукаты, натуральный джем и различные сиропы — всё это идеально подходит для диабетиков и тех, кто следит за своей фигурой. Сладости без сахара — это не просто возможно, но и вкусно.

Магазин «Эко Точка» в ТРЦ «Пионер» Фото: «Эко Точка»

Если вам надоело заправлять салат обычным подсолнечным или оливковым маслом, попробуйте наши новинки. Конопляное, льняное, масло какао или экзотическое масло гхи родом из Южной Азии украсят даже самые незатейливые и простые блюда. А ещё эти масла очень полезны и содержат множество питательных веществ.

Кстати, если вам нравятся необычные масла, обязательно попробуйте кокосовое. Помимо своих пищевых качеств, оно обладает необычайной косметической ценностью. А ещё из кокоса делают молоко, сливки, сахар, воду и многое другое — всё это вы найдёте в нашем полезном магазине.

Магазин «Эко Точка» в ТРЦ «Пионер» Фото: «Эко Точка»

Если вы давно находитесь в поиске идеального сытного завтрака, который легко приготовить, или перекуса, который не нарушит пищеварение и принесёт только пользу, то в «Эко Точке» есть огромный ассортимент каш, супов, готовых завтраков, крекеров, хлебцов и флаксов. Завтракай и перекусывай просто, полезно и вкусно!

Идеальная добавка к любому блюду — семена. Совмещая в себе функции специй и полезной добавки, они помогут преобразить обычный приём пищи. Амарант, лён, нут, пшеница, рожь, гречка, овёс и чиа — и это далеко не полный перечень того, что вы найдёте в магазине.

Косметическая компания «Levrana» — природные компоненты для вашей семьи на полках «Эко Точки». Широкий выбор полезных бутылочек и пузырьков, в каждом из которых хранится частичка вашего здорового будущего. Крема, шампуни, сыворотки, бальзамы, дезодоранты и множество других средств — на страже здоровья и красоты!

Магазин «Эко Точка» в ТРЦ «Пионер» Фото: «Эко Точка»

Ещё один приятный бонус магазина — скидка 15% до конца ноября. Самое время приучить себя к полезным привычкам и здоровому образу жизни! Ждём вас с 10 до 20 часов ежедневно на цокольном этаже ТРЦ «Пионер».

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

vk.com, instagram.com, ok.ru