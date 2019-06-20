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Барнаульцы трапезничают на старинном корабле, катаются верхом и пробуют свежие веники в плавучей бане

Алтайское «всё включено» от знаменитой базы отдыха в этом летнем сезоне: вкусно, весело и от души.

Архив фото базы отдыха "Русский дом"
Архив фото базы отдыха "Русский дом"
база отдыха "Русский дом".

Лето в Сибири короткое. Наверное, именно поэтому мы — сибиряки особенно ждём тепла и стараемся провести лето интересно и с удовольствием, чтобы потом было что вспоминать долгой сибирской зимой…

База «Русский Дом» расположена в живописном месте Алтайского края — в Тальменском районе, всего в часе — полутора езды от Барнаула. Отдохнуть от будней мегаполиса Вам поможет чудотворный воздух соснового бора и уединенный, чистый берег сибирской реки Чумыш (приток Оби).

Архив фото базы отдыха &quot;Русский дом&quot;
Архив фото базы отдыха «Русский дом»
база отдыха «Русский дом».

Вот все и дождались — на ближайшие 10 дней в пригороде Барнаула прогнозируется по-настоящему летняя, даже жаркая погода! На последнюю декаду июня — до +28 градусов по Цельсию!

Лошади и пони — для верховых прогулок и фото сессий, речные прогулки на катерах, отдых на пристани, песчаные отмели, где можно загорать и купаться, русские бани с уже свежими вениками, прогулки по цветущим полям и лесу, вечерние дискотеки…

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по принципу «всё включено», в стоимость, которая оплачивается только раз, входит проживание, завтраки, обеды, ужины, пикники на природе и все развлечения, которых множество, и доступно все это ежедневно — и в выходные, и в будние дни.

Архив фото базы отдыха &quot;Русский дом&quot;
Архив фото базы отдыха «Русский дом»
база отдыха «Русский дом».

Немаловажный момент для отдыха на природе — комаров и мошки этим летом почти нет! Для Сибири — это просто чудо!

Возьмите на заметку:

  • отдых в будние дни дешевле отдыха в выходные на 10%
  • акция раннего бронирования на июль-сентябрь — до -15%

Более подробную информацию об акциях и скидках смотрите здесь.

Кстати, также действуют скидки на отдых с детьми — от 50 до 100% (в зависимости от возраста маленьких гостей). Ваши детки придут в восторг от обедов и ужинов на настоящем корабле в компании бывалого капитана! Есть в «Русском Доме» и настоящая — ожившая «Избушка на курьих ножках», которая по просьбе гостей повернется к ним лицом, а к лесу — задом!..

И это вовсе не все чудеса, которым Вам только еще предстоит удивиться!..

Вы не заметили? А лето уже пришло!..

Приезжайте в гости! Будем рады Вам!.. Схема проезда из Барнаула.

Калькулятор стоимости отдыха

Справки и бронирование — через администраторов базы

по телефонам: 8−913−279−70−89, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64, 8−913−217−75−32

по e-mail: russs-dom@mail.ru

Сайт: www.russ-dom.ru

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