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Барнаульцы задолжали за вывоз мусора более 20 млн рублей

До начала работы регионального оператора «ЭКО-Комплекс» в Барнауле жители города задолжали больше 20 млн рублей за вывоз мусора. На тот момент компания обслуживала более 50% рынка ТБО города, в том числе 98% частного сектора, сообщает пресс-служба компании.

Вывоз мусора - сложная логистическая задача.
Вывоз мусора - сложная логистическая задача.
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Из общей суммы почти 11 млн — за частным сектором. Самая значительная дебиторская задолженность у жителей Центрального района. Среди барнаульцев есть те, чей долг за вывоз мусора доходит до 20 тысяч рублей.

Коммерческий директор «ЭКО-Комплекса» Илья Гладышев рассказал, что юристы регионального оператора направили более 400 исков в суд на тех неплательщиков, задолженность которых превышает 5 тысяч рублей.

Напомним, в Барнауле региональный оператор начал работать 15 декабря, услуга стала коммунальной. Несвоевременная оплата обойдется дороже, из-за применения к должникам штрафных санкций.

В «ЭКО-Комплексе» напоминают, что все собственники жилых помещений получат квитанцию на оплату услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами» независимо от наличия или отсутствия договора с региональным оператором.

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