Барнаульцы задолжали за вывоз мусора более 20 млн рублей

Из общей суммы почти 11 млн — за частным сектором. Самая значительная дебиторская задолженность у жителей Центрального района. Среди барнаульцев есть те, чей долг за вывоз мусора доходит до 20 тысяч рублей.
Коммерческий директор «ЭКО-Комплекса» Илья Гладышев рассказал, что юристы регионального оператора направили более 400 исков в суд на тех неплательщиков, задолженность которых превышает 5 тысяч рублей.
Напомним, в Барнауле региональный оператор начал работать 15 декабря, услуга стала коммунальной. Несвоевременная оплата обойдется дороже, из-за применения к должникам штрафных санкций.
В «ЭКО-Комплексе» напоминают, что все собственники жилых помещений получат квитанцию на оплату услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами» независимо от наличия или отсутствия договора с региональным оператором.