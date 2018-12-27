Барнаульцы задолжали за вывоз мусора более 20 млн рублей

До начала работы регионального оператора «ЭКО-Комплекс» в Барнауле жители города задолжали больше 20 млн рублей за вывоз мусора. На тот момент компания обслуживала более 50% рынка ТБО города, в том числе 98% частного сектора, сообщает пресс-служба компании.