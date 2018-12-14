Бедный Новый год: предпраздничные чеки россиян стали ниже, чем в прошлом году

В ноябре российский горожанин за один поход в магазин потратил в среднем 528 рублей. Это на 4,6% больше, чем месяцем ранее, что связано с началом подготовки к Новому году. Однако в этом году потребительские аппетиты россиян выглядят скромнее: за год средний чек потерял 2,8%, следует из исследования центра «Ромир».