Бедность отступает. В правительстве края сообщили о росте зарплат

По итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячная зарплата в Алтайском крае составила 29 057 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года она выросла на 6,4%, в реальном выражении — на 2,9%, сообщает правительство региона .

Бюджетная сфера

Рост зарплаты в бюджетной сфере обусловлен ее индексацией в октябре 2020 года на 3%. Кроме того, зарплаты выросли за счет установления с 1 сентября 2020 года выплат учителям за классное руководство и выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, работающим с пациентами с COVID-19.

Зарплата врача. medrussia.org.

Лидеры по зарплатам

Высокий уровень оплаты труда отмечен у работников таких отраслей экономики, как трубопроводный, воздушный и железнодорожный транспорт, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, а также в ряде организаций обрабатывающих производств.

Здесь диапазон от 30 до 67,2 тыс. рублей.

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Рост выше среднего

В целом выше среднекраевого показателя заработная плата сложилась в организациях 23 видов экономической деятельности, где занято 248,2 тыс. человек, или 43,5% от среднесписочной численности работников края.

Высокие темпы роста зарплаты в реальном секторе экономики отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 131,3%, в деятельности почтовой связи и прочей курьерской работе — 115%, в деятельности воздушного и космического транспорта — 110,7%, в производстве кокса и нефтепродуктов — 110,1%.

Торговля. Pixabay.com

Растет заработная плата и в аграрном секторе экономики — 24,5 тыс. рублей (+9,7%), и в строительстве — 24 тыс. рублей (+4,7%), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 22,2 тыс. рублей (+2,2%).

В перечисленных отраслях трудится 136,5 тысячи человек, или 23,9% среднесписочной численности работников края.

Аутсайдеры по зарплате

Невысокий уровень заработной платы, где отставание от среднекраевого показателя составляет более чем на треть, наблюдают у работников мебельного производства, кожи и изделий из кожи, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, гостиниц и предприятий общественного питания.

В этих отраслях работает 21,8 тысячи человек, или 3,8% среднесписочной численности работников края.