Бедность отступает. В правительстве края сообщили о росте зарплат

Бюджетная сфера
Рост зарплаты в бюджетной сфере обусловлен ее индексацией в октябре 2020 года на 3%. Кроме того, зарплаты выросли за счет установления с 1 сентября 2020 года выплат учителям за классное руководство и выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, работающим с пациентами с COVID-19.
Лидеры по зарплатам
Высокий уровень оплаты труда отмечен у работников таких отраслей экономики, как трубопроводный, воздушный и железнодорожный транспорт, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, а также в ряде организаций обрабатывающих производств.
Здесь диапазон от 30 до 67,2 тыс. рублей.
Рост выше среднего
В целом выше среднекраевого показателя заработная плата сложилась в организациях 23 видов экономической деятельности, где занято 248,2 тыс. человек, или 43,5% от среднесписочной численности работников края.
Высокие темпы роста зарплаты в реальном секторе экономики отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 131,3%, в деятельности почтовой связи и прочей курьерской работе — 115%, в деятельности воздушного и космического транспорта — 110,7%, в производстве кокса и нефтепродуктов — 110,1%.
Растет заработная плата и в аграрном секторе экономики — 24,5 тыс. рублей (+9,7%), и в строительстве — 24 тыс. рублей (+4,7%), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 22,2 тыс. рублей (+2,2%).
В перечисленных отраслях трудится 136,5 тысячи человек, или 23,9% среднесписочной численности работников края.
Аутсайдеры по зарплате
Невысокий уровень заработной платы, где отставание от среднекраевого показателя составляет более чем на треть, наблюдают у работников мебельного производства, кожи и изделий из кожи, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, гостиниц и предприятий общественного питания.
В этих отраслях работает 21,8 тысячи человек, или 3,8% среднесписочной численности работников края.