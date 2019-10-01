Бензин 16 рублей за литр: в каком случае это возможно

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Ценообразование на топливном рынке Алтапресс прокомментировали в ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», представляющем сеть АЗС «Лукойл» в Алтайском крае и Республике Алтай.

«Как видно, львиная доля в цене бензина — налоговая. Здесь и НДС, и акцизы на нефтепродукты, и налог на добычу нефти. Но при прочих равных условиях цена на топливо на разных АЗС может различаться. Почему?

Мы не можем говорить за других. Что касается цены на качественное топливо сети АЗС «Лукойл», то помимо обязательных составляющих, которые не зависят от компании, нормы прибыли, которая есть в любом деле, есть то, что мы называем словами «сервис» и «гостеприимство».

Мы вкладываем силы и средства в обучение и рост сотрудников, в передвижные лаборатории, которые контролируют качество топлива, в систему тщательного поддержания чистоты и порядка: территории, пистолетов, помещений АЗС, туалетов.

У наших гостей всегда есть возможность налить стаканчик вкуснейшего кофе, перекусить и выбрать свежайшую выпечку, которую мы производим сами. Или основательно подкрепиться в наших открытых кухнях. Это возможность заправиться без ожидания и очередей и общая атмосфера качества и сервиса «Лукойл», которую мы стремимся создать для каждого гостя.

Можно назвать эту составляющую гарантией качества топлива и сервиса «Лукойл», — сообщили в компании.