Бересклет крылатый и калибрахоа: что продают барнаульские «садисты» на ярмарке рассады

Пассифлора по 1,5 тысячи рублей, мимулюсы по 50, пузыреплодник — бесценен! Эти незнакомые слова корреспондент altapress.ru узнал, когда отправился на ярмарку рассады и саженцев. В мире красивой и вкусной флоры наш автор сделал вывод: садоводам приготовили множество видов кустарников, плодово-ягодных культур, цветов и рассады, но покупатели не спешат тратить деньги. Чем и почем торгуют на ярмарке — в нашем материале.

Никому не нужны

На первый взгляд на ярмарке рассады и саженцев много людей. На деле это скучающие продавцы, которые не знают, куда деть все выращенные растения. Покупателей-то нет.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Подходим к женщине, которая продает саженцы яблони, груши, сливы, малины и смородины по 500 руб. Настроение у нее скверное. «Сейчас хорошо покупают рассаду однолетних цветов. Берут петунии и бархатцы. Но саженцы просто стоймя стоят. Никому не нужны», — нервно говорит она.

Пузыреплодник и бересклет крылатый

Жительница Барнаула Адель рассказывает, что вся ее семья уже много лет выращивает саженцы и рассаду для продажи. «Мы называем себя „садистами“», — смеется она. По словам Адель, большим спросом среди жителей города пользуются розовые декоративные яблони. Их покупают как любители садоводства, так и озеленители, ландшафтные дизайнеры. Стоимость — 1,5 тыс. рублей.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Адель,

продавец рассады и саженцев:

Такие яблони подходят как для обычного сада, так и для парка. У нас в городе «сакуры» высажены в районе ТЦ «Первомайский». Отличается только сорт. Там — «кармен», у нас — «роялти».

По ее словам, барнаульцы активно покупают кустарники, которым можно придать форму — шарообразную или кубическую. К таким растениям, к примеру, относится пузыреплодник.

Адель обратила внимание на растение с загадочным названием — бересклет крылатый (цена — 800 руб.). По ее словам, кустарнику можно придать форму шара, а осенью он становится полностью красным. За эти особенности его любят ландшафтные дизайнеры.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Кроме того, на ярмарке можно купить голубую ель, пихту и тую. Цена на небольшие саженцы — от 400 руб. По словам продавцов, торговля идет вплоть до октября. Но пока хило.

Овощной набор

На ярмарке можно купить рассаду помидоров, огурцов, баклажанов и перца. Продавец Вера советует взять по 30 корней каждого вида. Этого хватит, чтобы накормить урожаем семью из трех человек. Стоимость такого набора — около 5 тыс. руб.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Женщина отметила, что барнаульцы редко покупают рассаду арбузов и дыни (цена — 50 руб. за корень). «Кто-то не умеет выращивать, кто-то просто не любит. Я тоже их не сажу», — объясняет она.

Стоимость рассады клубники — от 50 до 100 руб. за корень в зависимости от сорта.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Продавец Ирина советует покупателям новый сорт земляники — «тоскана» (цена — 250 руб.). Уникальность в том, что ягоду можно выращивать как на даче, так и у себя дома.

Ирина,

продавец рассады:

Кашпо с земляникой можно поставить на улице летом, а осенью занести домой. Этот сорт плодоносит круглый год.

Пахнет как французские духи

На ярмарке представлено большое количество цветочной рассады: пионы (300−600 руб.), хризантемы (150−600 руб.), флоксы (250 руб.), клематисы (650 руб.), гортензии (500−2800 руб.), розы (150 руб.), гвоздики (350 руб.), калибрахоа (150 руб.).

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

По словам продавцов, барнаульцы отдают предпочтение анютиным глазкам, петунии и бархатцам — стандартным и неприхотливым цветам.

Продавец Надежда занимается разведением и продажей всех видов петунии. Каскадную садят в напольные вазы и подвесные горшки. Она разрастается рядами вниз, красиво при этом свисая. Можно приобрести уже готовое кашпо — такой вариант подходит не только для сада, но и для обычной квартиры. Цена от 500 до 1 тыс. руб.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Надежда,

продавец рассады:

У людей разные вкусы. Берут все, но быстрее всего уходит белая и бордовая петуния. На втором месте по популярности — розовая, синяя, фиолетовая.

Есть в продаже у Надежды и многолетнее комнатное растение, которым она особенно гордится, — пассифлора. По ее словам, она пахнет как французские духи. При правильном уходе у цветка может раскрыться более 40 колокольчиков. Это самое дорогое растение, которое продает женщина. Стоимость — 1,5 тыс. руб.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Для тех, кто устраивает цветники в тенистых уголках сада, продавцы рекомендуют приобрести мимулюсы. Цена — 50 руб. за корень.

Божественно пахнет

Адель рассказывает, что ландшафтные дизайнеры часто отдают предпочтение гортензиям. Они неприхотливы в уходе — их не надо укрывать, особенно ухаживать. При этом кустарник гортензии может достигать 2,5 м в ширину и высоту.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Девушка отмечает, что популярностью пользуется сирень разных цветов. Стоимость — от 750 до 3,5 тыс. руб.

Для тех, кто любит по-настоящему ароматные цветы, Адель советует приобрести жасмин (цена — 500 руб). «Пахнет просто божественно. А из листьев можно заварить чай», — объясняет она.

Зеленая медуза

Идем дальше. В глаза бросается пластиковый бассейн. В нем, как зеленые медузы, плавают растения. Спрашиваем: «Что это?» Адель объясняет — водный гиацинт, который пользуется хорошим спросом среди барнаульцев.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Это растение обладает способностью вбирать в себя токсичные вещества, поглощать тяжелые металлы (кадмий, никель, серебро). Его можно использовать как в бассейнах (без химикатов), так и в небольших искусственных водоемах.

Девушка рассказала, что в день она продает минимум десять водных гиацинтов. Стоимость — 450 руб. за штуку.

Ноль продаж

Продавцы растений в шоке: уровень продаж по сравнению с прошлым годом на нуле.

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Ирина,

продавец цветов:

Мы начинаем выращивать цветы в теплицах с января. Их очень много, хочется все продать. Но кому? Обычно в мае торговля идет активно, а сейчас мы сидим «в ноль». Мы просто в шоке. Сезон закончился, так и не начавшись.

Продавцы ломают голову: в чем причина спада продаж?

Ярмарка рассады и саженцев. Анна Зайкова

Вера,

продавец цветов: