Бесплатные курсы «Специалист по недвижимости» запускают в Барнауле

За 5 дней вы узнаете:

1. В чем заключается работа риэлтора и почему ему не требуется юридическое образование.

2. Как зарабатывать на рынке недвижимости.

3. Как рынок отреагировал на события 2020 года: что стало с ценами на жилье и спросом.

4. Как купить квартиру без накоплений и как в этом поможет «Жилфонд».

5. Как быстро и дорого продать: авторские методики от создателей курса.