Бесплатные курсы «Специалист по недвижимости» запускают в Барнауле

Бесплатные пятидневные курсы «Специалист по недвижимости» запускает в Барнауле федеральное агентство недвижимости «Жилфонд».
Занятия пройдут 12−16 октября в главном офисе компании на ул. Малахова, 119 в вечернее время — с 18:30 до 20:30.
Курсы будут полезны всем, кто интересуется рынком недвижимости, хочет больше узнать о перспективной профессии и в будущем получить работу в крупной федеральной компании.
Людмила Авдюхина,
региональный директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Барнауле:
Рынок недвижимости — перспективная сфера. Снижение процентной ставки по ипотеке, а также принятые государством меры соцподдержки граждан сделали жилье доступнее, что позитивно сказались на спросе.
Работы очень много, поэтому до конца года мы увеличиваем агентскую сеть филиала как минимум на 70 специалистов.
Участие в курсах — хорошая возможность погрузиться в профессию и узнать, подходит ли она вам.
1. В чем заключается работа риэлтора и почему ему не требуется юридическое образование.
2. Как зарабатывать на рынке недвижимости.
3. Как рынок отреагировал на события 2020 года: что стало с ценами на жилье и спросом.
4. Как купить квартиру без накоплений и как в этом поможет «Жилфонд».
5. Как быстро и дорого продать: авторские методики от создателей курса.
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