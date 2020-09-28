Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 сентября 3°C
Потребитель
60

Бесплатные курсы «Специалист по недвижимости» запускают в Барнауле

Эксперты за 5 дней познакомят слушателей с азами профессии и поделятся актуальной информацией о рынке недвижимости.

Фото из архива "Жилфонд"

Бесплатные пятидневные курсы «Специалист по недвижимости» запускает в Барнауле федеральное агентство недвижимости «Жилфонд».

Занятия пройдут 12−16 октября в главном офисе компании на ул. Малахова, 119 в вечернее время — с 18:30 до 20:30.

Курсы будут полезны всем, кто интересуется рынком недвижимости, хочет больше узнать о перспективной профессии и в будущем получить работу в крупной федеральной компании.

Людмила Авдюхина,
региональный директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Барнауле:

Рынок недвижимости — перспективная сфера. Снижение процентной ставки по ипотеке, а также принятые государством меры соцподдержки граждан сделали жилье доступнее, что позитивно сказались на спросе.
Работы очень много, поэтому до конца года мы увеличиваем агентскую сеть филиала как минимум на 70 специалистов.
Участие в курсах — хорошая возможность погрузиться в профессию и узнать, подходит ли она вам.

За 5 дней вы узнаете:

1. В чем заключается работа риэлтора и почему ему не требуется юридическое образование.

2. Как зарабатывать на рынке недвижимости.

3. Как рынок отреагировал на события 2020 года: что стало с ценами на жилье и спросом.

4. Как купить квартиру без накоплений и как в этом поможет «Жилфонд».

5. Как быстро и дорого продать: авторские методики от создателей курса.

Заполните заявку или запишитесь по телефону 8 (3852) 20-14-14.

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость