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15 бесплатных онлайн-сервисов от «Алтайэнергосбыта» на все случаи жизни

Вам необходимо передать показания счётчика или оплатить электроэнергию? Забудьте про походы на почту, в банк или офис. Для этого действуют бесплатные онлайн-сервисы на любой вкус: с регистрацией и без, через соцсети, с помощью телефона или голосового помощника!

15 бесплатных онлайн-сервисов на все случаи жизни.
15 бесплатных онлайн-сервисов на все случаи жизни.
Фото предоставлено АО "Алтайэнергосбыт"

Для удобства функционируют круглосуточные сервисы, которые позволяют передать показания счётчика и оплатить счета в любое удобное время: в выходные и праздники, вечером, после работы.

Полный список дистанционных сервисов для клиентов АО «Алтайэнергосбыт» доступен по ссылке.

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