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Бесплатный Wi-Fi: на очереди еще три алтайских села

«Ростелеком» для организации уличного Wi-Fi продолжает строительство оптических линий связи. В конце сентября оператор запустит уличный Wi-Fi в селах Александровка Локтевского района, Новокамышенка Третьяковского района и в поселке Поповичи Целинного района. На сегодня беспроводной интернет действует в 225 малых селах.

Бесплатный Wi-Fi: на очереди еще три алтайских села.
Бесплатный Wi-Fi: на очереди еще три алтайских села.
ПАО «Ростелеком»
В середине лета бесплатный и безлимитный Wi-Fi появился в селах Старая Тараба, Черкасово Кытмановского района и в селе Жуковка Павловского района. Для организации услуги «Ростелеком» построил до населенных пунктов 14 км линий связи.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

В селе Черкасово с населением 238 человек доступа в интернет до этого времени не было. В июле, первом месяце действия услуги, мы зарегистрировали 929 соединений. Общий трафик входящих и исходящих данных составил 471 Гб. В селе Старая Тараба, где интернет предоставлялся сельчанам по медным линиям связи, в этом же месяце с уличного Wi-Fi зафиксировали 835 соединений с общим трафиком 368 Гб.

До конца 2020 года «Ростелеком» планирует запустить услугу еще в 13 алтайских селах. Для завершения федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» компании останется подключить Wi-Fi в 19 населенных пунктах. Заключительные работы будут проведены в 2021 году. Региональная транспортная сеть компании по окончании проекта расширится на две тысячи километров.

Всего в программу вошли 257 населенных пунктов Алтайского края. Реализация проекта в регионе по годам выглядит так:

  • 2015 год — 22,
  • 2016 год — 37,
  • 2017 год — 34,
  • 2018 год — 28,
  • 2019 год — 100.
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