Бесплатный Wi-Fi: на очереди еще три алтайских села.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:
В селе Черкасово с населением 238 человек доступа в интернет до этого времени не было. В июле, первом месяце действия услуги, мы зарегистрировали 929 соединений. Общий трафик входящих и исходящих данных составил 471 Гб. В селе Старая Тараба, где интернет предоставлялся сельчанам по медным линиям связи, в этом же месяце с уличного Wi-Fi зафиксировали 835 соединений с общим трафиком 368 Гб.
До конца 2020 года «Ростелеком» планирует запустить услугу еще в 13 алтайских селах. Для завершения федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» компании останется подключить Wi-Fi в 19 населенных пунктах. Заключительные работы будут проведены в 2021 году. Региональная транспортная сеть компании по окончании проекта расширится на две тысячи километров.
Всего в программу вошли 257 населенных пунктов Алтайского края. Реализация проекта в регионе по годам выглядит так:
- 2015 год — 22,
- 2016 год — 37,
- 2017 год — 34,
- 2018 год — 28,
- 2019 год — 100.