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Потребитель

Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля

Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюблённых. В этом году мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в этом году оказались более экономными при выборе подарков — их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.

Девушка в беспроводных наушника слушает музыку со смартфона.
Девушка в беспроводных наушника слушает музыку со смартфона.
Фото предоставлено ПАО МегаФон.

Гаджеты считаются желанными подарками к любому празднику — продажи в интернет-магазине МегаФона выросли накануне праздника на 20%. Самым популярным подарком в этом году стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок накануне праздника. Если год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвёртую строчку.

На втором месте в рейтинге популярных подарков расположились умные колонки. Хитом продаж стала Яндекс.Станция. Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини».

Умные часы замыкают топ-3 популярных подарков. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.

За последний год продажи товаров к 14 февраля существенно изменились, например, в 2022 году в преддверии праздника покупатели чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты — их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%.

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