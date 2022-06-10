Без лишних калорий. Какая заправка для окрошки самая вредная

По словам специалиста, купленный в магазине квас содержит большое количество сахара.

«Это то же самое, что и газировка. Если окрошку с таким квасом есть регулярно, она будет содержать добавленный сахар, а это лишние калории», — пояснила Макиша.

Она советует выбирать в качестве заправки для окрошки кефир, так как в нем содержится больше полезных веществ.

«Кефир сам по себе полезный продукт. Помимо того, что мы оттуда так же, как и из живого кваса, получаем живые бактерии и дрожжи, которые влияют на состояние нашего микробиома в лучшую сторону, в кефире еще содержатся белок и кальций. Поэтому окрошка будет сытнее и по питательной ценности выше, чем просто на квасе», — уверяет диетолог.

Врач также советует тем, кто страдает от язвы и гастрита, отказаться от употребления окрошки, а людям с избыточным весом — выбирать для этого блюда более легкие продукты.