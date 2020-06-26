Без письменного согласия россиян хотят обрабатывать их личные данные

Это позволит в виде эксперимента обрабатывать биометрические личные данные россиян без их письменного согласия.
«Само по себе согласие на обработку биометрических персональных данных останется обязательным, но в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге», — пояснили «Коммерсанту» в Минэкономики.
В случае принятия эти поправки позволят, например, заключать договоры на оказание услуг сотовой связи без визита в салон оператора. К компаниям, реализующим такие проекты, будут предъявлены повышенные требования по части контроля и надзора за персональными данными.
Мнения экспертов
Опрошенные изданием эксперты уверены, что такая практика все же создаст опасность злоупотреблений, поскольку гражданин может утратить контроль за обработкой его данных.
«Учитывая неразрывную связь биометрических данных с личностью и невозможность их замены в случае утечки, подобного рода либерализация видится весьма рискованной для гражданина», — приводит издание слова представителя Ассоциации юристов России Александра Савельева.
Директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман подчеркивает, что биометрическая идентификация уже широко распространена в банковской и IT-сфере, поэтому потенциальная утечка этих данных сопряжена с рисками получения мошенниками доступа к счетам или аккаунтам граждан, пишет ura.ru.
С другой стороны, по словам собеседников издания, реалии цифрового мира меняются настолько быстро, что подобные эксперименты являются необходимостью и могут во многом упростить жизнь.