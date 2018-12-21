Без подарков не оставим: как успеть заказать посылку в Барнаул к Новому году

Новый год — волшебное время, в которое очень хочется порадовать своих близких и родных людей. Как известно, в этот период службы доставки всегда максимально загружены: новогодние покупки, подарки, корпоративные грузы летят к своим адресатам. Даже если из-за предпраздничных хлопот вы не успели оформить пересылку в Барнаул, у вас еще есть возможность успеть с доставкой к Новому году. В транспортной компании GTD по этому поводу поделились подробной «дорожной картой».

Если вы хотите получить посылку из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Краснодара, то крайний срок ее отправки — 22 декабря. Если ваш заказ из Ростова-на-Дону — 23 декабря, из Москвы — 24 декабря, из Казани — 25 декабря. Последняя дата посылок из Екатеринбурга — 26−27 декабря, а из Новосибирска — 29 декабря!

Во время праздников недоставленный заказ может обернуться настоящей трагедией. Поэтому в компании GTD подробно изучили и наладили систему управления отгрузками именно в этот пиковый период. Для доставки сборных и крупных корпоративных грузов используется новейшая логистическая схема «ГРУЗОПРОВОД». Благодаря ей, транспортировка стала быстрее на 30%, повысилась сохранность пересылок, а движение водителя можно отследить в режиме online.

К слову, наблюдать за тем, как посылка добирается до своего получателя, можно не только на сайте GTD. В компании появился необычный сотрудник — робот Макс. Он отвечает по телефону на вопросы о перемещении груза и времени его прибытия.

Также важной частью работы стало устранение очередей в терминалах на пунктах выдачи. Ведь предновогоднюю неделю так многое хочется успеть!

Работа службы доставки в канун Нового года — это всегда забота о чувствах людей, и большая социальная ответственность компании. Поэтому все посылки гарантированно придут в срок, если поспешить с их отправкой.

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