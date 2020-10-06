Без скальпеля и препаратов. Как инновационные линзы помогают зрению в век цифровых технологий

Цвет усталости — синий
Исследования компании We Are Social, проведенные в 2020 году, показали, что в среднем житель планеты проводит перед экраном компьютера или дисплеем гаджета не менее 7 часов в день. Неудивительно, что глаза быстро устают. Причиной служит вредный для глаз синий свет.
Факт
Вред синего спектра впервые был открыт в 1971 году. Согласно последним исследованиям, синий свет в 15 раз вреднее остальных цветов спектра.
Ученые поясняют: постоянное воздействие на сетчатку со временем разрушает ее. Симптом проявляется в виде усталости, которая появляется ближе к вечеру, и ощущения песка в глазах.
Но есть хорошая новость. В современной оптометрии применяются линзы с особым покрытием, отсеивающие вредоносный спектр.
Как это работает?
Специальное покрытие линзы за счет своих оптических свойств блокирует синий свет, пропуская безвредный голубой. Очки с такими линзами пригодятся не только для работы за компьютером. Так как солнечный свет также включает вредный синий спектр, их рекомендуется носить и на улице.
На здоровье лучше не экономить, тем более что траты минимальны. В Барнауле линзы с синим покрытием стоят в пределах 2−3 тыс. рублей.
Когда мышцы глаз на пределе
Более серьезные проблемы с глазами возникают из-за перегрузки мышц, отвечающих за фокусировку зрения на разных расстояниях.
Каждый раз, когда вы переводите взгляд с близко расположенного объекта на далеко расположенный, запускается процесс фокусировки — аккомодация.
Как правило, у человека в возрасте 17−35 лет сохраняется большой запас аккомодации. Она бесперебойно работает примерно до 40 лет. Поэтому даже те, кто носит очки для дали, одинаково хорошо видят как вдали, так и вблизи.
При перегрузке у людей даже с прекрасным зрением наступает спазм аккомодации. Нарушается работа глазной мышцы. Спазмированный глаз перестает реагировать на изменение расстояния.
— перед глазами все плывет;
— возникает туман;
— появляется песок в глазах;
— возникает головная боль;
— усталость наступает быстрее.
Причины бывают разные. В основном к спазму аккомодации приводит продолжительная зрительная нагрузка на близких расстояниях.
Нередко это связано с профессиональной деятельностью: маникюр, работа за компьютером или бумагами и т. д. Иногда причиной может быть хобби, например моделирование или рукоделие.
В качестве хорошей профилактики спазма аккомодации специалисты рекомендуют гимнастику для глаз. В идеале тренировкам нужно отводить по несколько минут каждый день.
Упражнение 1. Закройте глаза, сильно зажмурьтесь и в течение 2−3 секунд подержите веки максимально сжатыми. Выполняйте упражнение 10−15 раз.
Упражнение 2. Подвигайте глазами поочередно влево и вправо. По 8−10 раз в каждую сторону.
Упражнение 3. Очень быстро поморгайте. После этого закройте глаза и легкими круговыми движениями помассируйте сомкнутые веки кончиками пальцев.
Упражнение 4. Возьмите ручку или карандаш и вытяните руку. Сосредоточьте зрение на кончике предмета. Медленно приближайте и отдаляйте его, не сводя взгляда с кончика. Выполняйте упражнение 10−15 раз.
Для закрепления эффекта специалисты советуют соблюдать режим работы за компьютером и с другими девайсами. Каждые 45 минут устраивать своим глазам полноценный отдых.
Разгрузочные линзы спасают
Для более профессионального снятия синдрома зрительной усталости учеными были разработаны разгрузочные линзы. Их подбирают для людей как с хорошим зрением, так и при миопии (минусе).
При близорукости смотреть вдаль в очках с подобранными офтальмологом диоптриями будет комфортно. Но при постоянном перемещении взгляда на объекты вблизи — уже не очень.
Люди, носящие очки, постоянно сталкиваются с такой проблемой. Например, при работе в офисе, где нужно держать в поле зрения не только компьютер, но и предметы вокруг. Будучи за рулем, также надо следить за дорогой, приборной панелью, зеркалами заднего вида и т. д.
Устройство разгрузочных линз позволяет отлично видеть вдали, переводить взгляд на близкие предметы, при этом чувствовать себя комфортно и разгружать глаза. В результате -светлая голова и легкая фокусировка без дискомфорта.
Стоимость таких линз начинается от 6 тыс. рублей. По сравнению с тратами, которые ждут в случае серьезных проблем со зрением, эта цифра не кажется такой уж заоблачной.
Комплексный подход для хорошего зрения
Сегодня салоны оптики предлагают линзы, в которых совмещены обе полезные функции: на разгрузочные линзы наносят специальное покрытие для отсеивания вредного синего спектра. Обе опции прекрасно дополняют друг друга и поддерживают зрение на протяжении всего дня.
Покрытие для линз можно подобрать самостоятельно, а вот разгрузочные выписываются только врачом. Сделать это самостоятельно не получится, особенно если вы изначально носите очки с диоптриями.
В салоне оптики «Прозрение» вы можете пройти комплексную диагностику и полную проверку зрения на профессиональном оборудовании, после чего вам индивидуально подберут линзы с нужными характеристиками.
Если вы запишитесь на сайте, проверка зрения будет бесплатной вне зависимости от того, купили вы товар или нет.
А еще на разгрузочные линзы сейчас действует скидка 30%.
Цены действительны на момент размещения