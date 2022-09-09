BI-аналитик: что за профессия и где пройти обучение

Профессии аналитик BI можно обучиться на курсах «Аналитик BI с нуля до middle» образовательной платформы Нетология. Программа обучения рассчитана на один год, но уже через 6 месяцев после начала обучения можно начать работать аналитиком BI.
- Изучать бизнес, строить гипотезы, находить инсайты, составлять отчеты и предлагать руководителю эффективные точки роста;
- Подтягивать данные из разных источников, изучать и анализировать их с помощью программы от Microsoft — Power BI;
- Выяснять, какие программные и технические решения наиболее целесообразно использовать для решения тех или иных задач бизнеса;
- На основе результата анализа разрозненных данных строить эффективные дашборды, в которых можно анализировать бизнес-метрики в режиме реального времени;
- Обрабатывать большое количество данных, находить в них закономерности и строить продвинутые отчеты.
Профессия BI-аналитика очень востребована, так как от действий и результативности работы именно этого специалиста зачастую зависит рост бизнеса.
Во-первых, здесь предлагают качественное образование дистанционно. Не нужно никуда ехать, чтобы получить знания, достаточно иметь интернет, компьютер и свободное время. Во-вторых, в качестве преподавателей здесь выступают только практикующие специалисты. В-третьих, обучение в Нетологии осуществляется по государственной лицензии и по окончании учёбы выдаются документы установленного образца. А после обучения платформа помогает трудоустроиться — для этого работает Центр развития карьеры.
Если программа курса вам не подошла, то вы можете запросить возврат полной суммы в течение первых трех занятий. Начиная с четвертого занятия, вы можете вернуть сумму за оставшееся время или перевестись на другой курс.
Помимо платных курсав, на платформе есть большое количество бесплатных курсов, лекций и полезных материалов.
По данным портала HeadHunter, младший специалист по Business Intelligence получает от 55 до 85 тыс. рублей. BI-аналитики middle-уровня могут рассчитывать на заработную плату от 95 до 160 тыс. рублей. А вот Senior-специалисты по Business Intelligence получают заработную плату от 170 тыс. рублей в месяц.
Помимо высокой востребованности рассматриваемая профессия имеет ряд других преимуществ:
- BI-аналитик — новая профессия на рынке, чем отчасти и обуславливается столь высокий спрос на специалистов;
- на данный момент специалистов по Business Intelligence не хватает, поэтому вакансий много. Вы без труда найдете работу даже в крупных компаниях;
- для того, чтобы стать BI-аналитиком, вам не нужно учиться несколько лет. Например, через 6 месяцев обучения в Нетологии уже можно трудоустраиваться по профессии;
- BI-аналитики могут работать как в штате компаний, так и удаленно. А еще можно зарабатывать деньги на фрилансе.
Рассматриваемая профессия подойдет любому человеку, кто любит строить отчеты, анализировать данные и находить в них какие-то закономерности, строить графики и пр. На основе результатов анализа специалист может предсказать будущую динамику, предлагать эффективные точки роста, выявлять наиболее приоритетные направления и пр.
Профессия также подойдет всем специалистам, которые уже работают в смежных сферах. Например, маркетологам, визуализаторам данных, программистам (в частности SQL*-разработчикам) и пр. Благодаря этой профессии все эти специалисты получат широкие возможности для развития карьеры.
*язык структурированных запросов