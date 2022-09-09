11 сентября
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Потребитель

BI-аналитик: что за профессия и где пройти обучение

  1. Где пройти обучение?
  2. Чему учатся студенты на курсе?
  3. Чем хороша образовательная платформа Нетология?
  4. Сколько получает BI-аналитик и в чем преимущества этой профессии?
  5. Кому подойдет профессия аналитика Business Intelligence?

BI-аналитик, или аналитик Business Intelligence, на сегодняшний день является одной из самых востребованных профессий в сфере аналитики. Специалист изучает бизнес, собирает необходимые данные о его функционировании, проверяет их и составляет на их основе красивые и эффективные отчеты. Последние предоставляются руководителю, который может принимать на основе этих отчетов решения по дальнейшему развитию компании.

1
Где пройти обучение?

Профессии аналитик BI можно обучиться на курсах «Аналитик BI с нуля до middle» образовательной платформы Нетология. Программа обучения рассчитана на один год, но уже через 6 месяцев после начала обучения можно начать работать аналитиком BI.

2
Чему учатся студенты на курсе?
  • Изучать бизнес, строить гипотезы, находить инсайты, составлять отчеты и предлагать руководителю эффективные точки роста;
  • Подтягивать данные из разных источников, изучать и анализировать их с помощью программы от Microsoft — Power BI;
  • Выяснять, какие программные и технические решения наиболее целесообразно использовать для решения тех или иных задач бизнеса;
  • На основе результата анализа разрозненных данных строить эффективные дашборды, в которых можно анализировать бизнес-метрики в режиме реального времени;
  • Обрабатывать большое количество данных, находить в них закономерности и строить продвинутые отчеты.

Профессия BI-аналитика очень востребована, так как от действий и результативности работы именно этого специалиста зачастую зависит рост бизнеса.

3
Чем хороша образовательная платформа Нетология?

Во-первых, здесь предлагают качественное образование дистанционно. Не нужно никуда ехать, чтобы получить знания, достаточно иметь интернет, компьютер и свободное время. Во-вторых, в качестве преподавателей здесь выступают только практикующие специалисты. В-третьих, обучение в Нетологии осуществляется по государственной лицензии и по окончании учёбы выдаются документы установленного образца. А после обучения платформа помогает трудоустроиться — для этого работает Центр развития карьеры.

Если программа курса вам не подошла, то вы можете запросить возврат полной суммы в течение первых трех занятий. Начиная с четвертого занятия, вы можете вернуть сумму за оставшееся время или перевестись на другой курс.

Помимо платных курсав, на платформе есть большое количество бесплатных курсов, лекций и полезных материалов.

4
Сколько получает BI-аналитик и в чем преимущества этой профессии?

По данным портала HeadHunter, младший специалист по Business Intelligence получает от 55 до 85 тыс. рублей. BI-аналитики middle-уровня могут рассчитывать на заработную плату от 95 до 160 тыс. рублей. А вот Senior-специалисты по Business Intelligence получают заработную плату от 170 тыс. рублей в месяц.

Помимо высокой востребованности рассматриваемая профессия имеет ряд других преимуществ:

  • BI-аналитик — новая профессия на рынке, чем отчасти и обуславливается столь высокий спрос на специалистов;
  • на данный момент специалистов по Business Intelligence не хватает, поэтому вакансий много. Вы без труда найдете работу даже в крупных компаниях;
  • для того, чтобы стать BI-аналитиком, вам не нужно учиться несколько лет. Например, через 6 месяцев обучения в Нетологии уже можно трудоустраиваться по профессии;
  • BI-аналитики могут работать как в штате компаний, так и удаленно. А еще можно зарабатывать деньги на фрилансе.
5
Кому подойдет профессия аналитика Business Intelligence?

Рассматриваемая профессия подойдет любому человеку, кто любит строить отчеты, анализировать данные и находить в них какие-то закономерности, строить графики и пр. На основе результатов анализа специалист может предсказать будущую динамику, предлагать эффективные точки роста, выявлять наиболее приоритетные направления и пр.

Профессия также подойдет всем специалистам, которые уже работают в смежных сферах. Например, маркетологам, визуализаторам данных, программистам (в частности SQL*-разработчикам) и пр. Благодаря этой профессии все эти специалисты получат широкие возможности для развития карьеры.

*язык структурированных запросов

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