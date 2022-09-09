BI-аналитик: что за профессия и где пройти обучение

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Чем хороша образовательная платформа Нетология?

Во-первых, здесь предлагают качественное образование дистанционно. Не нужно никуда ехать, чтобы получить знания, достаточно иметь интернет, компьютер и свободное время. Во-вторых, в качестве преподавателей здесь выступают только практикующие специалисты. В-третьих, обучение в Нетологии осуществляется по государственной лицензии и по окончании учёбы выдаются документы установленного образца. А после обучения платформа помогает трудоустроиться — для этого работает Центр развития карьеры.

Если программа курса вам не подошла, то вы можете запросить возврат полной суммы в течение первых трех занятий. Начиная с четвертого занятия, вы можете вернуть сумму за оставшееся время или перевестись на другой курс.

Помимо платных курсав, на платформе есть большое количество бесплатных курсов, лекций и полезных материалов.